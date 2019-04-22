Галкин рассказал о самом важном после победы Зеленского
Максим Галкин высказался об итогах украинских выборов. По его словам, российские звезды, которые раньше снимались в кино с Владимиром Зеленским, выкладывают в соцсетях совместные фотографии с новым украинским президентом. Видимо, наивно полагают, что им разрешат гастрольные туры по соседней стране, предположил юморист в выложенном в Instagram видео.
"Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя! Удачи, сил тебе. Я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути", – заявил он, обращаясь к украинскому шоумену.
Максим Галкин подчеркнул: важнее всяких гастролей завершение войны в Донбассе и мир между странами-соседями. Юморист очень надеется, что при взаимном движении государств друг к другу все получится, сообщает RT.
Комментарий Максима Галкина относился к результатам второго тура голосования на выборах президента Украины, который прошел 21 апреля. В качестве кандидатов выступали действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, актер набирает более 73% голосов после обработки 90,25% протоколов.
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