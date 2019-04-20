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"У мамы последний концерт": сын Пугачевой и Галкина сделал заявление

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com.
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал очень милое видео. Максим Галкин показал, как его пятилетние двойняшки радуются маминому концерту.
прочитано 1866 раз

В личном Instagram артист написал, что его дети Лиза и Гарри очень переживали и волновались. Малыши впервые были на большом выступлении Аллы Пугачевой.

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В юбилейном концерте Пугачевой на сцену вышли ее пятилетние дети

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Также он выложил видеонарезку с наследниками в главной роли. Дети с нетерпением ждали концерта родительницы.

"У мамы последний концерт — и все. Мама будет свободна", – говорит на видео Гарри Галкин. "А что же она будет делать?" – спрашивает у него отец. "Как что? С нами играть!" – заявил наследник Аллы Пугачевой. Судя по всему, он против продолжения маминой карьеры.

Напомним, в минувшую среду, 17 апреля, в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Примадонны. Когда артистка исполняла легендарную песню "Женщина, которая поет" на сцену вышли ее дети, внуки и муж Максим Галкин.

 Отметим, что еще во время репетиций юбилея Алла Пугачева рассказывала, что именно ради двойняшек решила впервые за 10 лет выйти на сцену. Малыши еще не видели ее сольной программы.

"Моя главная мотивация, что дети") в первый раз придут на концерт и будут смотреть. Вот о чем я думала! Им же со всех сторон говорят, что их мама – великая певица, а певицу-то они еще не видели. Вживую, по-настоящему. Только старые записи. Но я не хочу оставаться в их памяти только в записях – как певица, о которой им только говорили", - рассказывала супруга Максима Галкина в интервью.

Автор: Руслана Алексеева20 апреля 2019, 15:03
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Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Похоже, вакханалия " Пугалкина" никак не закончится! Достала уже бабка со своим гей-мужем и его детками!
Гость
Ответить
Пугалкину срочно в Грязь, чтобы больше не видеть и не слышать ее!..
1

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