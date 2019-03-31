"Детей травят в школе": первый муж Началовой обрушился на критиков
Первый муж Началовой пришел в программу "Эксклюзив" на Первом канале, чтобы защитить своих детей. По словам Дмитрия Ланского, ребятам в школе устроили настоящую травлю. Он шокирован недостоверной информацией, которая распространяется в СМИ. Вместе с Екатериной Гордон он намерен обратиться в суд, чтобы наказать виновных.
"Я пришел защищать семью и детей, которые в школе подвергаются нападкам. На похороны Началовой не пришел, потому что не мог после смерти мамы, я похоронил ее два года назад. После этого стараюсь не посещать такие мероприятия", – заявил Ланской.
Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. После неожиданного ухода певицы из жизни общественность обрушилась с критикой на Дмитрия Ланского. Первого мужа Началовой обвиняли в том, что он был плохим супругом, заставлял Юлию худеть и постоянно оскорблял.
Дмитрий Ланской на днях выступил с резким заявлением. Его опубликовал телеграм-канал Mash.
Певица Ирина Салтыкова заявила, что причиной расставания Юлии и Дмитрия стала измена Ланского. Якобы супруга застукала его в постели с другой женщиной. По словам Салтыковой, сама Началова описывала ей эту историю в красках. Однако Ланской обвинил Салтыкову в лжесвидетельстве.
По словам первого мужа Началовой, в начале совместной жизни все было нормально. Однако позже музыканты вплотную занялись карьерой, все меньше времени проводили вместе – и вскоре поняли, что "смотрят в разные стороны". Тем не менее, по словам первого мужа Началовой, он тогда не видел альтернативы Юлии – хотя они и разошлись, пишет StarHit.
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