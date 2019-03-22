Народ вздрогнул от фото Рудковской без фотошопа

Яна Рудковская злоупотребляет фотошопом. Это выяснили пользователи, раздобывшие на просторах Сети неотредактированные снимки известного продюсера.

Яна Рудковская в обычной жизни совсем не похожа на ту светскую львицу, которую зрители привыкли видеть в соцсетях. Узнать ее обычным людям при встрече будет нелегко.

Судя по снимкам Яны Рудковской, которые дотошные исследователи добыли в закромах Интернета, продюсер – обычная женщина за сорок с проблемной кожей и волосами. У нее мешки под глазами, округлое лицо и намечающийся второй подбородок.

Яна Рудковская заигралась с ретушью, сделали вывод пользователи. Не секрет, что многие знаменитости не прочь подправить свой образ на публикуемых в Instagram снимках. Однако жена фигуриста Евгения Плющенко явно перестаралась, пишет "Экспресс-газета".

Недавно Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя продюсер поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.

Однако красивый снимок, на котором стройная Яна Рудковская в купальнике сидит рядом с корзиной, полной экзотических фруктов, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской, которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. Пользователи заявили, что она все делает напоказ, кругом фальшь.