Рудковскую разнесли за отказ от старших детей

Поклонники обвинили музыкального продюсера в том, что она больше не заботится о своих старших детях. Яна Рудковская поспешила ответить на замечания пользователей.

В понедельник, 25 февраля, звезда разместила на своей странице в Instagram пост, в котором ответила на самые распространенные мифы о своей личной жизни. По словам Яны Рудковской, многие поклонники уверены, что она бросила двоих старших детей и уделяют все свободное время воспитанию младшего ребенка от брака с фигуристом Евгением Плющенко.

Телеведущая заявила, что это совсем не так, и добавила, что не может проводить много времени с наследниками из-за того, что сейчас они готовятся к поступлению в университет. "Миф 3 – "Яна бросила своих старших детей, таскает везде только Гнома своего!". Отвечаю, что мои старшие дети заканчивают в этом году школу и готовятся к поступлению в ВУЗ и не могут уезжать среди учебы, как Саша, который еще не ходит в школу. Кстати, две недели назад мой средний сын Николай на 3 дня с нами летал в Японию", – написала она.

Напомним, в 2011 году Яна Рудковская вышла замуж за миллиардера Виктора Батурина. У пары есть один общий наследник – сын Николай. Мальчик появился на свет в июне 2002 года. Кроме того, музыкальный продюсер воспитывает ребенка предпринимателя от второго брака – сына Андрея. Телеведущая очень любит мальчика и всегда старалась воспитывать его как родного, передает Teleprogramma.pro.