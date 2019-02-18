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Шоу-бизнес

Рудковскую крепко приложили за одурачившего народ Билана

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер Яна Рудковская стала объектом резкой критики в соцсетях. Скандал разразился из-за изменений, которые организаторы нового шоу Димы Билана внесли перед концертом певца в Санкт-Петербурге.
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Премьера музыкального шоу "Планета Билан" недавно с успехом прошла в Москве. Это сценическая постановка, включающая 35 песен в исполнении известного артиста, которые сопровождаются спецэффектами.

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С новым шоу Билан отправляется в большое турне, первыми после москвичей его смогут увидеть жители Северной столицы. Однако, как выяснилось, для питерцев подготовлен сокращенный вариант представления – что не могло не огорчить поклонников Билана. Свое мнение они не преминули высказать продюсеру певца Яне Рудковской.

Для Северной Пальмиры шоу сократили довольно серьезно: вместо 35 песен будет исполнено только 28. Кроме того, такое вмешательство не могло не отразиться на логике сценария. Вдобавок возникла путаница с местами на предстоящий концерт: выяснилось, что изменилось и расположение зон в зале, а перед танцевальной площадкой возник сидячий партер.

Поклонники Билана в ярости. Самого певца никто не винит - фанаты завалили гневными комментариями страницу продюсера Яны Рудковской. Ее обвинили в обмане, махинациях, лицемерии и безразличии к людям. По версии критиков, Рудковская добилась своей цели концертом в столице, покрасовавшись перед центральными СМИ – а для поклонников в регионах можно и не стараться. Некоторые грозятся бойкотировать концерты Билана и подать на Яну в суд с требованием вернуть деньги за билеты.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Рудковская пытается успокоить разгоряченных поклонников. Яна объясняет, что решение было принято именно по итогам московских концертов - выяснилось, что шоу слишком затянуто. А перестановка зон в зале зрителям никак не повредит – напротив, сцену будет лучше видно. Однако поклонники Билана пока что к голосу разума прислушиваться не желают, пишет "Экспресс-газета".

Автор: Андрей Евлампиев18 февраля 2019, 17:51
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