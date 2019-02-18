"Так нельзя!": Рудковскую обвинили в подлом обмане
Через несколько дней Дима Билан даст масштабное шоу в Санкт-Петербурге "Планета Билан". Однако уже сейчас, судя по многочисленным комментариям на странице его продюсера Яны Рудковской, зрители кипят негодованием. В частности, они узнали, что вместо 35 песен, которые были заявлены до этого в программе, прозвучат только 28. Кроме того, организаторы были вынуждены изменить и расположение некоторых зон в зале.
"Питер непонимает, что с программой? по сторис Димы программу укоротили до 28 песен, вместо 35 и добавили партер перед сценой, т.е. танц зона будет непонятно где и на сайте кассирру указана неверная схема вообще", "это ненормально делать шоу в Москве под названием " Планета Билан " одно , а в Питере ту же " Планету Билан " менять . Получается Вы показали шикарное шоу , пообещали людям такое же , а в итоге сократили программу . Не могу себе представить если бы Мадонна , Джастин Тимберлейк или другие звезды делали шоу в каждом городе разное ! Это нонсенс 😅 Махинация гениальна 👏🏽👏🏽 хорошо что хоть двойника еще не используете Билана 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Если в Питере будет короче, мы будем в последний раз на концерте! Так нельзя!", "В Москве концерт шел 3 часа, а нам урезали 8 песен вообще-то и это много, чего будут лишены преданные поклонники?! Перед камерами покрасовались и хватит, ясно, понятно. Танцпол по схеме стоит перед партером, почему я должна лицезреть только летающего Диму, если планировала у сцены смотреть полноценно?! Я могла бы купить изначально в партер и зачем вообще тогда танцевальный делать, сделали бы сидячий! а это ущемление прав потребителей, то что сейчас сделано!", "то есть вы хотите сказать , что танцпол теперь будет за партером ? И вы считаете такие махинации совершенно нормальными ? Это противоречит закону о защите прав потребителей прежде всего ! И та цена и схема , исходя из которой я покупала билет на танцпол – это договор публичной оферты , который вы нарушаете судя по всему . Хорошо , конечно , что по этому самому закону я смогу вернуть деньги за некачественно оказанную услугу, но от этого не легче, потому что артист падает в глазах слушателей из-за такого отношения к слушателям и зрителям его шоу, а точнее совершенного безразличия", – взорвались расстроенные поклонники.
Яна Рудковская отреагировала на критику. "Да сократили, потому что 3,5 часа и 28 песен это много! В танцевальном партере уже продано порядка 2500 тысяч! Там точно будет интересно и там будет хорошо видно планету куда будет прилетать Дима", – объяснилась продюсер. Однако, судя по дальнейшим возмущенным отзывам, слова Яны Рудковской не успокоили фанатов.
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