Затравленная Рудковская огрызнулась из-за нападок на сына

Общественность обрушилась с критикой на известного продюсера, жену фигуриста Евгения Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына постановочными фотографиями, которые выкладывает в Instagram.

Звездная семья в полном составе отдыхает на Мальдивах. Яна Рудковская ежедневно рассказывает и показывает, как хорошо они проводят время. Однако пользователи соцсети заметили, что Саша редко улыбается. Они сделали вывод, что ребенок устал от постоянных фотосессий. Критики затравили Рудковскую, осудив ее отношение к наследнику.

"Обычно, когда глазки радостные, ротик улыбается. Не?", "Парень стоит как приколоченный", "Бедный ребенок", "Много комментариев. Мнения разделились: одни – красота, другие – доколе будете мучить Сашу постановочными фото... Но лучше слов выражение лица самого Саши", "Он действительно очень редко улыбается, к сожалению", – высказались поклонники знаменитой семьи. Яна Рудковская после такой атаки буквально взорвалась от негодования.

"Зайдите к нему в аккаунт. Честно – уже не смешно даже читать вас", – огрызнулась она на одного из подписчиков. "Саша никогда не будет делать то, что ему не нравится, и он не дурачок, чтобы все время улыбаться. Я делаю фото для моего личного профиля. Они, возможно, отличаются от других, но кто сказал, что, если будут как у всех – это правильно и так должно быть? Я считаю так: не нравится – не смотрите!" - написала Яна Рудковская в ответ другому фолловеру.