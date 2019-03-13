Шикующая Рудковская разгневала народ снимком с дорогого курорта

Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей улетела на Мальдивы. 44-летняя Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с отдыха.

Супруга фигуриста рассказала, что ровно год назад они с семьей в тот же день и улетели на Мальдивы. Они жили в тот же отеле и в той же вилле. "Март – единственный месяц в году, когда у нас не такой загруженный график...", – написала Яна Рудковская.

По прилету знаменитость разместила видео с райского острова, а также поделились фото в купальнике у бассейна. Однако красивый снимок, на котором стройная Яна в купальнике сидит рядом с корзиной с экзотическими фруктами, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Многих взбесило хвастовство Яны Рудковской, которая нежится под лучами солнца и шикарно проводит время. "Все делается напоказ, фальшь кругом, кого сейчас и чем удивишь? Что, живешь красиво? Ну и живи себе на здоровье, продолжай в том же духе", "Наши шахтеры заслуживают силикоз и пенсию в 13 тысяч", "Ну как всегда! Дорохо/Бохато!! Оценили!!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – прокомментировали кадр фолловеры.

Некоторые отметили, что Яна Рудковская отредактировала снимок. "Очень технично отредактировано вот только локоток немного недоделали – островат", "Фотошоп пуза, ну видно же всем))", – высказались критики.

Но поклонники знаменитой семьи одарили Яну Рудковскую комплиментами. "Как всегда прекрасна, мега очаровательна!!! Всегда в форме!!! Глаз не оторвать!!!", "Богиня", "Просто, красавица, нет слов от восхищения", – написали продюсеру пользователи соцсети.