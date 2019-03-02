Что может быть приятнее, чем в выходной день прочитать про бушующие в жизни знаменитостей страсти? Только иметь возможность делать это каждый день. И мы помогаем нашим читателям приблизиться к этой цели. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 марта 2019 года.



Застывшая у могилы Лель попросила прощения

Катя Лель сделала перерыв в своих гастролях по Германии, чтобы посетить могилу любимого человека. Отыскав могилу она попросила прощения и не смогла сдержать слез.

На немецком кладбище покоится продюсер Александр Волков. Их связывали далеко не только профессиональные отношения.

Звезде шоу "Дом-2" отомстил озверевший любовник

Бывшая звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Комиссарова попала в скандальную историю и за пределами телестройки. Девушка пострадала из-за мести своего ухажера.

Она рассказала, что после расставания с молодым человеком тот начал ей мстить. В результате подъезд девушки и ее машина оказались изрисованы нецензурными надписями.

"Мертва и я": затравленная после смерти мужа Рынска попала в больницу

Светская львица Божена Рынска попала в больницу после того, как ее муж Игорь Малашенко свел счеты с жизнью. До этого на своей странице в Facebook она писала о том, как сильно переживает уход любимого человека.

"Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А теперь мертва и я", – писала Божена Рынска. Сообщается, что сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Разыскиваемый полицией лже-доктор обколол дочь Хилькевич

Ужасающей историей об опасном мошеннике поделилась со своими подписчиками в Instagram актриса Анна Хилькевич. Ее старшая дочь едва не лишилась здоровья из-за лже-врача.

"Специалист" ставил ребенку уколы, однако вместо необходимых вакцин он вводил ей физраствор. У доктора не было лицензии и теперь его разыскивает полиция.

Влезший в долги Петросян подселит к Степаненко квартирантов

Даже после официального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко скандалы вокруг этой пары не стихают. Речь идет о попытке поделить накопленные за годы совместной жизни состояния.

Камнем преткновения служит элитная квартира юмориста, в которой сейчас проживает его бывшая супруга. Петросян решил сдавать ее, чтобы расплатиться по долгам за коммуналку.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 марта 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

