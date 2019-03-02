Разыскиваемый полицией лже-доктор обколол дочь Хилькевич
Артистка поведала, что до года возила малышку в частную
клинику, но после решила нанять педиатра, который приходил бы на дом. Знакомая
посоветовала Хилькевич врача с шикарными рекомендациями и большим опытом
работы.
"Доктор Л. приехал к нам домой, рассказал все про себя, осмотрел ребенка, и мы подписали с ним договор.... также он информировал нас, что мы можем пользоваться его услугой "семейный доктор", ведь он занимается не только педиатрией, он еще и шикарный терапевт, плюс у него есть все Контакты профессоров и больниц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала актриса в личном Instagram.
Звезда призналась, что поначалу обрадовалась такому знакомству. Тем более доктор обещал быть на связи круглые сутки и отвечать на любые вопросы. В итоге, медик не оправдал ожидания звезды.
"В общем, начали мы вести Ариашу у него, делать вакцины на дому... и прочее.... много было невнятных моментов... в общем, спустя год мы с ним расстались – доктор все-таки показал себя с нехорошей стороны", – поведала звезда.
А на днях Анна Хилькевич узнала из СМИ, что врача, который год лечил ее малышку, разыскивает полиция. У доктора, как оказалось, не было лицензии на предоставление медицинских услуг.
"Вел незаконную лечебную практику, вместо вакцин вкалывал деткам физраствор.... и вы понимаете, как сильно он мог навредить людям?? Так что, мои опасения, что этот врач мошенник – подтвердились....😭", – отметила Анна Хилькевич и порекомендовала фанатам избегать врачей, ведущих частную практику.
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