Разыскиваемый полицией лже-доктор обколол дочь Хилькевич

Анна Хилькевич рассказала, что ее старшая дочь Арианна чуть не лишилась здоровья. Девочка наблюдалась у врача, который оказался мошенником.

Артистка поведала, что до года возила малышку в частную клинику, но после решила нанять педиатра, который приходил бы на дом. Знакомая посоветовала Хилькевич врача с шикарными рекомендациями и большим опытом работы.



"Доктор Л. приехал к нам домой, рассказал все про себя, осмотрел ребенка, и мы подписали с ним договор.... также он информировал нас, что мы можем пользоваться его услугой "семейный доктор", ведь он занимается не только педиатрией, он еще и шикарный терапевт, плюс у него есть все Контакты профессоров и больниц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала актриса в личном Instagram.

Звезда призналась, что поначалу обрадовалась такому знакомству. Тем более доктор обещал быть на связи круглые сутки и отвечать на любые вопросы. В итоге, медик не оправдал ожидания звезды.

"В общем, начали мы вести Ариашу у него, делать вакцины на дому... и прочее.... много было невнятных моментов... в общем, спустя год мы с ним расстались – доктор все-таки показал себя с нехорошей стороны", – поведала звезда.

А на днях Анна Хилькевич узнала из СМИ, что врача, который год лечил ее малышку, разыскивает полиция. У доктора, как оказалось, не было лицензии на предоставление медицинских услуг.

"Вел незаконную лечебную практику, вместо вакцин вкалывал деткам физраствор.... и вы понимаете, как сильно он мог навредить людям?? Так что, мои опасения, что этот врач мошенник – подтвердились....😭", – отметила Анна Хилькевич и порекомендовала фанатам избегать врачей, ведущих частную практику.