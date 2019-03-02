"Мертва и я": затравленная после смерти мужа Рынска попала в больницу

Божена Рынска госпитализирована. Известная журналистка недавно потеряла мужа, поэтому переживает непростой период.

О том, что Рынска попала в больницу сообщила в Facebook жена Владимира Гусинского Елена, которая является соседкой журналистки в Испании. О состоянии Божены пока ничего не известно.

Близкие не комментируют самочувствие светской львицы. В ее соцсетях также нет никакой информации об этом. Об этом пишет MK.ru.

Отметим, что после смерти супруга Рынска была очень нестабильна. Журналистка говорила, что впала в депрессию и готова умереть. Более того, знаменитость жаловалась, что после смерти возлюбленного столкнулась с травлей: в искренность ее чувств не верят.

"Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров. Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Все время вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались невовремя. Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А теперь мертва и я", – писала Божена на днях.

Напомним, несколько дней назад Сеть потрясла информация о кончине супруга Божены Рынской основателя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Тело мужчины было найдено в его доме в Испании.

Правоохранительные органы не нашли криминального следа в смерти медиаменеджера – он покончил с собой. Известно, что Малашенко в последнее время находился в депрессии из-за возможного банкротства и судебных тяжб с экс-супругой.