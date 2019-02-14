"Использовали как резиновое изделие": Лолита стала жертвой гнусного обмана

В конце декабря прошлого года исполнительница отметила, что Крым для нее остается территорией Украины. Заявление Лолиты Милявской вызвало гнев как у российских, так и у украинских граждан.



В недавнем интервью звезда рассказала, что первые годы ее жизни прошли на Украине, и многие воспоминания связаны с Крымом. "Для меня в сердце Крым – Украина. Папа стоял там в очереди на трехкомнатную квартиру. Они в результате ее не получили, но я там была с родителями до шести лет. И для меня это была Украинская ССР", - поделилась Лолита Милявская.

Певица сообщила, что в 2017 году ей запретили въезд на территорию Украины на три года – она отправилась в Крым по внутреннему паспорту. По словам исполнительницы, после заявления о том, что полуостров для нее остается украинской территорией, с ней связались люди, которые назвали себя представителями власти Украины. Они заверили, что звезда вновь может свободно приезжать с концертами в страну.

Однако вскоре выяснилось, что это ложь. "Во мне нет политики, но я не разделяю это. Украина в этот момент сделала вброс. Они через два часа написали мне, что возвращают въезд в связи с тем, что я признала Крым украинским. Я была использована – я вам даже боюсь назвать этот предмет – как резиновое изделие..." - пояснила Лолита Милявская в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды".