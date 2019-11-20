Молодой муж Лолиты заикнулся о женитьбе на другой

Пятый муж 55-летней певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов решился на большое интервью. 44-летний тренер по сквошу появился в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Общаясь с телеведущим Андреем Малаховым, Дмитрий Иванов заявил, что информация прессы о его изменах жене – ложь. Он действительно встречается с 40-летней владелицей косметологической клиники из Белоруссии Ольгой Кулиевой, однако отношения эти завязались после его расставания с супругой.

По словам Дмитрия, с Ольгой он познакомился несколько лет назад. Иванов и Кулиева были несвободны, поэтому о романе не могло быть и речи. Они решились на сближение, когда оба стали одинокими. Дмитрий позвонил давней подруге через три месяца после того, как съехал от Лолиты.

"Было принято решение, после того как Лола сказала: "Мы расходимся. Обратного пути нет. Печать в паспорте ничего не значит". Только после этого мы с Ольгой стали созваниваться. Первая наша встреча была на свадьбе у общих друзей. Прошло уже три месяца, я практически свободный человек. Я принимаю решение спокойно, свободно, ни от кого не скрываясь, поехать вместе к общим друзьям с Ольгой", – рассказал гость в ток-шоу "Прямой эфир".

По словам Иванова, он и его нынешняя возлюбленная начинают новую жизнь. Ольга открывает клинику инъекционной медицины в Москве, Дмитрий планирует развиваться в своей профессии. Бывший муж певицы не исключает, что в скором времени может решиться на брак. Он счастлив с новой пассией.

"У нас период притирания друг к другу. Тем не менее я считаю, что у меня с ней теплые и искрение отношения. Я вижу, что это взаимно", – заметил экс-супруг певицы Лолиты в программе "Прямой эфир".