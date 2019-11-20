"Мне есть что рассказать": муж-альфонс пригрозил "слившей" его переписку Лолите

Дмитрий Иванов прокомментировал слова пока еще супруги 55-летней певицы Лолиты Милявской. 44-летний тренер по сквошу пообщался с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

В минувшие выходные певица Лолита Милявская стала участницей шоу "Секрет на миллион", которое выходит на НТВ. В студии программы вокалистка заявила, что во время расставания дала мужу-альфонсу, который изменял ей, крупную сумму денег.

"Он не ушел, я его выгнала. Чтоб мальчик не пропал, материнский инстинкт. А потом я скажу еще одну вещь: я положила заранее этот конверт. Там было ровно семь тысяч евро – ровно во столько я оценила прелесть супружеской жизни семи лет, а две штуки я вынимаю за некачественное обслуживание", – сказала певица Лолита Милявская.

Дмитрий Иванов прокомментировал слова звезды в ток-шоу Андрея Малахова. Тренера по сквошу слова экс-возлюбленной зацепили за живое.

"Знаешь, Андрей, обидно. Обидно то, что я увидел с экрана телевизора. То, что говорила про меня Лола, как она поливала меня грязью. За столько лет совместной жизни. Многое из того, что она говорит, не соответствует действительности. Честно сказать, мне ее жаль. Конечно же никаких денег и никаких конвертов мне не передавали. Что-то дарил я ей, что-то она мне. Про какие-то квартиры, машины ведется речь – вообще бред", – поделился Дмитрий.

Иванов заявил, что никаких авто состоятельная жена ему не покупала. Все, что у него есть, он приобрел с тех денег, которые заработал сам.

"На протяжении всей жизни я оплачивал все коммунальные услуги. Поскольку у нас были немаленькие площади, в которых мы проживали, – это были достаточно внушительные суммы", – подчеркнул пока еще супруг певицы Лолиты.

Слова о том, что он якобы содержал любовниц за счет жены, Иванов тоже назвал бредом. "У нас был семейный бюджет, но… Каким образом вы представляете? Что Лола даем мне деньги, и я кому-то передаю эти деньги? Это же смешно на самом деле", – сказал Дмитрий Иванов в программе "Прямой эфир".

После пока еще супруг Лолиты Милявской прокомментировал появление в Сети его переписки с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой. Певица обнародовала диалог мужа с любовницей в прессе, а адвокат вокалистки Сергей Жорин предоставил его в суд. В общении молодые люди обсуждали свои страстные свидания и отвешивали друг другу интимные комплименты.

"Взломав аккаунт и показав переписку в средствах массовой информации, по телевидению – это уже уголовное дело. Без моего разрешения и с привлечением третьих лиц. Ты же знаешь, переписка не является физической изменой… За десять лет у каждого собралось столько компромата, что можно ходить по этим ток-шоу и рассказывать про какие-то истории. Поверь мне, Андрей, в жизни было больше курьезных историй у Лолы, чем у меня. Поэтому мне есть что рассказать", – пригрозил Лолите Милявской Дмитрий Иванов.