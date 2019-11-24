Капризная Вайкуле пропесочила поклонников со сцены

Когда звезда вышла на сцену, зал поприветствовал ее. Но, по мнению знаменитости, она достойна более эмоциональных оваций.
"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", – цитирует Лайму Вайкуле Teleprogramma.pro. Такой "плевок" в поклонников их, судя по всему, не обидел – народ в зале оживился и поприветствовал исполнительницу как надо.
Лайма Вайкуле призналась, что такой награды у нее раньше не было. На "Золотом граммофоне" побывать у нее не было времени. Сейчас же оно пришло, отметила певица. "Спасибо большое, что не забыли меня", – поблагодарила зрителей звезда.
"Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле", – сказал генеральный продюсер "Русской медиагруппы" ("РМГ") Сергей Балдин. Отметим, в этом году дважды обладателями "Золотого граммофона" стали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.
Как писали "Дни.ру", ранее 65-летняя певица поделилась секретами стиля. Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается всегда выглядеть безупречно, не задумываясь о своих образах. По ее словам, главное, раз и навсегда осознать, что тебе идет, а что нет. По словам знаменитости, она не любит ходить по магазинам и долго задерживаться. Покупки делает быстро и на интуитивном уровне.
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