Капризная Вайкуле пропесочила поклонников со сцены

Певице на "Золотом граммофоне" вручили награду как артистке, заслужившей всенародную любовь. Однако Лайма Вайкуле осталась недовольна аплодисментами, которыми зрители сопроводили ее выход.

Когда звезда вышла на сцену, зал поприветствовал ее. Но, по мнению знаменитости, она достойна более эмоциональных оваций.

"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", – цитирует Лайму Вайкуле Teleprogramma.pro. Такой "плевок" в поклонников их, судя по всему, не обидел – народ в зале оживился и поприветствовал исполнительницу как надо.

Лайма Вайкуле призналась, что такой награды у нее раньше не было. На "Золотом граммофоне" побывать у нее не было времени. Сейчас же оно пришло, отметила певица. "Спасибо большое, что не забыли меня", – поблагодарила зрителей звезда.

"Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле", – сказал генеральный продюсер "Русской медиагруппы" ("РМГ") Сергей Балдин. Отметим, в этом году дважды обладателями "Золотого граммофона" стали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.

Как писали "Дни.ру", ранее 65-летняя певица поделилась секретами стиля. Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается всегда выглядеть безупречно, не задумываясь о своих образах. По ее словам, главное, раз и навсегда осознать, что тебе идет, а что нет. По словам знаменитости, она не любит ходить по магазинам и долго задерживаться. Покупки делает быстро и на интуитивном уровне.