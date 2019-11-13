В борьбу за сына Рудковской вступили Кудрявцева и сектанты

Яна Рудковская обратилась в полицию после того, как стала получать угрозы. Причем не только она, но и ее муж, фигурист Евгений Плющенко, и даже шестилетний сын Александр (более известный под прозвищем Гном Гномыч). По словам продюсера, угрозы в адрес ребенка, в которых говорилось про убийство, напугали звездных родителей.
"Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям", – рассказала Яна Рудковская. Она отметила инициативу телеведущей Леры Кудрявцевой. Якобы та сразу связалась с Рудковской, когда узнала о происходящем.
"Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идет следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей", – цитирует продюсера Super.
Яна Рудковская дала понять, что в борьбе с сектантами намерена идти до конца. В Сети неоднозначно отнеслись к этим тревожным данным. Одни поддержали продюсера, другие заподозрили провокацию. По их мнению, шумиха могла возникнуть ради пиара реалити-шоу Рудковской "ЯнаСупер".
Напомним, продюсер с мужем и сыном снялись в новом шоу, по правилам которого в их доме расставили камеры. Яна с Евгением и Сашей снимались без прикрас. Рудковская решилась на этот проект, чтобы доказать общественности, каким титаническим трудом ей удалось добиться успеха.
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