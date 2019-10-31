Ольга Бузова и Дима Билан заломили баснословные суммы за выступления

Самым дорогим артистом оказался лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Перформанс его коллектива обойдется заказчику минимум в 150 тысяч евро – это 10,6 миллиона рублей.
Чтобы спеть "Рюмку водки на столе" в компании Григория Лепса, придется заплатить 7,1 миллиона рублей. Светлана Лобода согласится исполнить "Твои глаза" и Superstar за пять миллионов рублей. В такую же сумму оценил свое выступление "король разведенок" Стас Михайлов.
У группы "Руки вверх" и Валерия Меладзе аппетиты поскромнее. Они согласны спеть за 4,2 миллиона рублей.
Среди молодых артистов одним из самых востребованных считается Егор Крид. Кстати, он требует недетский гонорар – минимум четыре миллиона рублей.
Известная на всю страну разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым и не самым порядочным прошлым в проекте "Дом-2" Ольга Бузова согласна на символические, по сравнению с другими артистами, три миллиона рублей. Впрочем, для нее это баснословная сумма – мало кто понимает и любит такое творчество.
На одной ступеньке с ведущей "телестройки" стоит Дима Билан. Он тоже не претендует на космические выплаты.
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