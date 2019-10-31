Ольга Бузова и Дима Билан заломили баснословные суммы за выступления

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Четверг 31 октября
Лента новостей
14:49
Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
14:49
Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу
14:48
Пожилым людям раскрыли признаки приближающейся смерти
14:13
Две машины столкнулись в Ленинградской области из-за скользкой дороги
14:07
Ученые назвали самый опасный возраст для человека
13:52
В Екатеринбурге женщина чудом спаслась при обрушении потолка в подъезде
13:38
Как вырваться из токсичных отношений
13:21
Вдова Булдакова обнаружила пропажу машины спустя полгода после смерти мужа
13:15
Легендарный ученый скончался в возрасте 86 лет
13:04
Пьяный житель Волгограда обезглавил жену и мать
12:57
Миддлтон жестко опустила Маркл
12:52
Депутаты МГД приняли в первом чтении бюджет столицы на 2020-2022 годы
12:44
Россиян предупредили о подорожании духов
12:34
В Удмуртии должника сняли с поезда и заставили оплатить алименты
12:18
Мировая премьера: киноверсию спектакля "Смута. 1609–1611 гг." покажут в Иллюзионе
12:16
Иммерсивная выставка Mystic Universe: Мистическое путешествие сквозь вселенные
12:07
Дети Диброва дебютировали на подиуме
11:54
Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
11:42
Шестеро пострадавших: в Башкирии опрокинулся автобус
11:41
Жители Чехова помогли раскрыть кражу детской инвалидной коляски
11:28
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:25
Юная миллиардерша блеснула в откровенном Playboy-образе
11:19
На станции "Павелецкая" московского метро произошло задымление
11:16
Галлюциногенные грибы и оружие нашли у пожилого мужчины в Подмосковье
11:10
"Их история не может оставить равнодушным": известная певица высказалась о романе Пугачевой с молодым
11:00
Володин назвал самый важный закон октября
10:54
Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа
10:52
Вашингтон задумался о нападении на Крым
10:48
"Омерзительно": Каменских разгромили за извращения с негром
10:42
Под Вологдой пенсионер застрелил сына сожительницы
10:30
На западе Москвы мужчину обокрали на 1,2 миллиона рублей
10:13
Поклонники пришли в экстаз от второй беременности Нюши
10:09
Бывшая жена откровенно о разводе с Сергеем Светлаковым
09:59
"Не мог уснуть до утра": Резник стал жертвой хулиганов
09:41
Всплыли секретные данные о Владимире Путине
09:41
С Лопыревой случилось несчастье в аэропорту
09:20
Представляются следователями: россиян предупредили о новом виде мошенничества
09:18
"Губ нет": что с собой сделала неузнаваемая Пугачева
09:09
Раскрыта правда об отношении Медведевой к Загитовой и Тутберидзе
08:58
Как наладить диалог о Шиесе
08:57
Советник Трампа уходит в отставку после скандала с Зеленским
08:39
Рудковская поправилась из-за гормональной терапии
08:36
Россиянам сообщили о новом повышении тарифов ЖКХ
08:34
Подал в суд: Шатунов нанес неожиданный удар Разину
08:16
"Зачем себя так уродовать?": изменившаяся Успенская вызвала оторопь
07:27
"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной
06:35
На потеху Путину: нерешительный Зеленский загнал себя в ловушку
04:32
"Провокационный и баснословно дорогой": запросы популярного телеведущего вызвали удивление
02:15
Рики Мартин показал новорожденного сына
00:08
"Космическая!": Дакота засветила полуобнаженную грудь
22:00
Шейк произвела фурор эротичным нарядом
21:57
"Потеря сил и нервозность": скандал с Кормухиной больно ударил по Гагариной
21:51
"Настоящий пахарь": Навка ответила сомневающимся в честной победе ее дочери
21:34
Маркл нашла защитников после жуткой травли
21:32
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
21:29
Драгоценности Зыкиной уйдут с молотка
21:14
Стали известны самые высокооплачиваемые умершие звезды
21:08
Случилось чудо: улыбающуюся Заворотнюк сняли плавающей в бассейне
21:01
"Хватит!": позорницу Бузову погнали в шею после вакханалии с геями
20:53
На северо-западе Москвы опрокинулся автокран
20:32
Тревожный сигнал: Болгария отказала в визе российскому дипломату
20:22
"Я в неадеквате": Лидия Вележева нелепо оправдалась за безобразную выходку в самолете
20:22
Пугачева с красными губами публично призналась в любви к Галкину
19:57
На красной ветке московского метро произошел сбой
19:50
"Невероятный кайф": сбежавшая от мужа и детей Юлия Меньшова призналась в наслаждениях
19:45
"Божественная красота": Собчак соблазнилась и потрогала грудь Волочковой
19:22
"Элегантный шик": 61-летняя Юдашкина поразила безупречным вкусом
19:18
Есть жертвы: в Подмосковье произошла страшная авария с грузовиком
18:56
Директора Физического института РАН задержали по подозрению в хищении
18:50
Пригожин поддержал разогнавшего артистов Фадеева
18:42
Водонаева в БДСМ-наряде появилась с сыном на красной дорожке
18:30
Московскую школу эвакуировали из-за пожара
18:08
Выпившая Бондарчук натянула презерватив на бутылку
17:48
Заслуженная артистка России умерла на 53-м году жизни
17:36
"Дорожу и обожаю!": народ умилен семейными нежностями Навки
17:28
"Копия мамы": МакSим показала младшую дочь в день ее пятилетия
17:23
Эксперты назвали лучший напиток от простуды
17:12
Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал
16:54
Неделя моды в Москве: настоящие рекорды, яркие персоны и новые fashion-пространства
16:48
Россиян заставят голодать из-за дефицита продуктов
16:48
Активисты в центре Санкт-Петербурга спасли контуженного черного дятла
16:45
Известный спортсмен признался в романе с Седоковой
16:30
Рецидивист убил предложившую заняться сексом женщину в Новокузнецке
16:24
Украинский флаг над Донецком: Зеленский объявил о возвращении Донбасса
16:17
"У меня всегда три бутылки": Волочкова сделала заявление после обвинений в алкоголизме
16:16
Пожилой петербуржец избил молодого человека за отказ уступить место
16:13
Скупердяйка Джоли начала экономить на собственных детях
16:12
Близкие спасают сдавшего Бориса Моисеева
15:56
В Удмуртии девушка пострадала из-за подростка на мопеде
15:50
На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко
15:44
"Колхоз": Бузову затравили за шорты поверх колготок
15:39
Посольство Израиля приостановило работу в России
15:31
Порошенко вляпался в жуткий скандал после слов о жителях Донбасса
15:31
Девушку вытолкнули из окна на севере Москвы
15:13
Министр экономики госпитализирован после выступления (видео)
15:12
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
15:08
Урганта отправили рыться в мусорке после шутки Поперечного (видео)
15:03
Собчак после провала скормила друзьям запеченого грызуна
15:02
Звезда фильма "Следствие ведут знатоки" разбуянилась на борту "Аэрофлота"
14:59
Подмосковные полицейские задержали похитителей квадроциклов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Женатый человек": вскрылись сенсационные подробности о новом возлюбленном многодетной Порошиной
Володин: Примаков считал Путина преимуществом России
"Пусть страна знает правду": муж-изменщик требует миллионы за откровения о браке с Лолитой Милявской
"Повезло Потапу": полуголая Каменских лишила россиян дара речи
Знаменитости в панике спасаются от огромного пожара (видео)
"Все, конец": несправедливость и беспредел в шоу-бизнесе добили Катю Лель
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Дима Билан заломили баснословные суммы за выступления

Ольга Бузова и Дима Билан. Фото: Дни.ру
Совсем скоро россияне встретят новогоднюю ночь. В преддверии праздника многие звезды шоу-бизнеса озвучили стоимость выступлений на корпоративах. 
прочитано 609 раз

Самым дорогим артистом оказался лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Перформанс его коллектива обойдется заказчику минимум в 150 тысяч евро – это 10,6 миллиона рублей. 

ПО ТЕМЕ

"Хватит!": позорницу Бузову погнали в шею после вакханалии с геями

"Невероятная женщина": Билан признался Пугачевой в любви

"Колхоз": Бузову затравили за шорты поверх колготок

Бузова страдает от одиночества

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Чтобы спеть "Рюмку водки на столе" в компании Григория Лепса, придется заплатить 7,1 миллиона рублей. Светлана Лобода согласится исполнить "Твои глаза" и Superstar за пять миллионов рублей. В такую же сумму оценил свое выступление "король разведенок" Стас Михайлов.

У группы "Руки вверх" и Валерия Меладзе аппетиты поскромнее. Они согласны спеть за 4,2 миллиона рублей. 

Среди молодых артистов одним из самых востребованных считается Егор Крид. Кстати, он требует недетский гонорар – минимум четыре миллиона рублей. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Известная на всю страну разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым и не самым порядочным прошлым в проекте "Дом-2" Ольга Бузова согласна на символические, по сравнению с другими артистами, три миллиона рублей. Впрочем, для нее это баснословная сумма – мало кто понимает и любит такое творчество.

На одной ступеньке с ведущей "телестройки" стоит Дима Билан. Он тоже не претендует на космические выплаты. 

 

31 октября 2019, 14:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Цена меху- три копейки!!!! НУЛИ!
1

Популярные темы форума

Политика

"Пускай привыкает": жалобщика Зеленского хорошенько припечатали
Вашингтон задумался о нападении на Крым
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
Плюнувший на Россию Лукашенко попытался угодить Западу

Шоу-бизнес

Заговорил: Тарасов выдал неожиданные подробности развода с Бузовой
"Это повредило мне и Оле": Фадеев раскрыл правду об отношениях с Серябкиной
Готов с тобой только за деньги: Киркоров ошарашил Рудковскую отказом
Актер Гуськов назвал сенсационную причину дебоша Вележевой в самолете

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

Продюсер стремится к исполнению заветной мечты
Шоу-бизнес

Племянница Ротару произвела настоящий фурор

Девушка вскружила головы фанатам
Шоу-бизнес

"Зачем себя так уродовать?": изменившаяся Успенская вызвала оторопь

Многие поклонники разочарованы
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа

Поклонники актрисы забеспокоились

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Победоносный Овечкин взял новую вершину
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru