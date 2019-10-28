"Невероятная женщина": Билан признался Пугачевой в любви

Поклонники спросили Диму Билана в "Инстаграм", любит ли он Аллу Борисовну. Артист тут же ответил, что уважает Пугачеву за невероятный талант и темы, которые она не побоялась раскрыть в своей музыке.
"За стойкость в часто меняющейся среде Советской и Российской действительности! За силу воли и мудрость идти и быть на виду в сменяющейся за десятилетия действительности, сменяющихся парадигм, "ветров" и турбулентностях!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – заметил Дима Билан.
По словам артиста, быть легендой в Росси намного сложнее, чем за рубежом. Якобы за океаном суперзвезды находятся в "золотых пеленках" – все за них делает команда менеджеров.
"Держать в напряжении своим искусством не одно поколение, и быть в одном лице – музыкантом, певицей, менеджером, креативным директором и художником! Говорить легко, а сделать ...?!?! Это невероятная женщина!!! Спасибо что до сих пор Держит и привлекает к своей персоне миллионы людей! Я чту тех кто делал нас лучше! А вы?" – рассудил Дима Билан.
Добавим, артист давно числится в любимчиках у Аллы Пугачевой. Как-то в интервью Примадонна признались, что не может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы свой хит "Не отрекаются любя". Также известно, что несколько лет назад артистка пришла на выручку фавориту: когда Диму Билана ограбили, звезда предложила ему помощь, в том числе и материальную.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Кто начал срчн на ыоруме?
Про вашу смерть.
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Париж признан самым красивым городом мира. Нью Йорк на втором месте.