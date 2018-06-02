В разводе Шнурова всплыла Шурыгина
Блогера возмутили слова музыканта о том, что он изменял жене, при этом Миро отмечает, что не удивлена данному обстоятельству и винит во всем саму Матильду.
"Не, я нисколько не снимаю ответственности за развод с конкретной пьяной Моти. Ну, сами смотрите, какая это жена? Пьяная, потерявшая человеческий облик, деградировавшая самка алкоголика. Как линялая и застиранная простыня цвета мочи в дырках", – написала в своем блоге Лена (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
По словам Миро, приличные женщины даже не посмотрели бы на Шнура. "Но, давайте будем объективны, и сам Сергей -– тот еще подарочек. Вот кому нужен бездарный, неуравновешенный, вечно пьяный, глупый и обиженный чмошник? Женщин много на такого? Серьезно?" – саркастично заметила блогер.
Лена нашла лишь одну кандидатуру в подруги Шнурову. "Максимум, на что может теперь рассчитывать Шнуров, помимо платной любви, это -– Диана Шурыгина. Нальешь ей на донышке, она и даст", – резюмировала Миро.
Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу. Позже Матильда подтвердила печальные новости. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.
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