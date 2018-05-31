Шнуров назвал причину развода с танцовщицей

Уже почти неделю россияне гадают какая кошка пробежала между лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и его супругой Матильдой. Поклонники ищут ответ в соцсетях исполнителя.

Шнуров опубликовал в своем Instagram новое стихотворение, которое он посвятил своим прошлым отношениям с женщинами. "Муз бывало, и немало / Светских, полусветских львиц. / И крутило и ломало. / Ниццы брал я для девиц! / Что семейные мне узы? / Шнур не завязать узлом. / Выпьешь, так вообще все музы. / Трезвым – предложений лом" – вот два четверостишья из нового произведения лидера "Ленинграда".

На этом поэза не заканчивается, к сожалению, далее в тексте присутствует ненормативная лексика, поэтому ниже будет передан только смысл остальной части стихотворения. Впрочем, справедливости ради надо признать, что в новом детище певца ее на удивление мало, сообщает, сообщает EG.ru.

После Шнуров повествует о том, как обычно зарождалось влечение к женщине в его душе, как он влюблялся, как готов все отдать своей зазнобе и валяться у нее в ногах. А потом наступает момент расставания, из-за чего он мучается, терзается, а когда боль утихает, появляется новая возлюбленная и начинается все с начала. "Тут и бабке не ходи, / Женщин много-/ Я один", – завершает свою мысль Сергей.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT

Поклонники пришли в восторг от нового творения исполнителя. "Вы круты неимоверно!)) Одни клипы чего стоят. Живите и здравствуйте!", "Красавчик!!!", "мои аплодисменты вашему таланту! 👏👏👏", "Ожил, вернулся Шнур!!!!Даешь панка как в первых альбомах!!!! Шнур! Ты гений!", – писали восторженные фанаты.

Кстати, некоторые подписчики решили, что в строчках "Что семейные мне узы? / Шнур не завязать узлом", – таится ответ на вопрос почему исполнитель расходится с женой-танцовщицей. И действительно, их можно интерпретировать, как любовь Сергея к свободной, не обремененной обязательствами жизни с новыми и новыми женщинами.