Матильда расцвела после расставания с нытиком Шнуровым

Пока еще супруга фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда, несмотря на скорый развод, цветет и пахнет. Поклонники отметили, что избавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.

В своем Instagram Матильда опубликовала фото, на котором позирует рядом с коллекцией официальных мячей Кубка мира по футболу FIFA. Молодая женщина облачена в легкое коктейльное платье с пышной юбкой и откровенным декольте. Супруга певца непринужденно улыбается.

Под фото она написала, что женщина всегда, даже в ситуации отчаяния, должна выглядеть потрясающе. "Ну и несмотря ни на что – платье, макияж, улыбка. В "обстоятельствах" это как физкультура – не хочется, а надо", – прокомментировала снимок Матильда.

Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит и посочувствовали неудаче в личной жизни. "Если очень постараться, будет Шнур в ногах валяться", "Вы очень похорошели после избавления от мужа-алкоголика", "Космическая женщина, редкого масштаба в крупную клетку", "Девушка просто супер!! Айседора Дункан нашего времени!! Мы с сыном большие ваши поклонники", "Платье в горошек :))))) после расставания??? 👍👍👍", "Ну Вы что, блин? Расстроились все, больше, чем за Джоли и Питта. Я уже так ждала ваших деток Шнурят и Мадонн, быстро закончили шутить и обратно сошлись, устроили театр слез народу русскому", – писали брюнетке пользователи Сети.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 28 Май 2018 в 8:17 PDT

Добавим, что, судя по соцсетям Сергея Шнурова, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Теперь его Instagram полон слезливых жалоб на жизнь. Артист недавно даже опубликовал строчки из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".

Напомним, что 25 мая лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление в своем микроблоге. Певец сообщил, что он и его супруга, танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись.