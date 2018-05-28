"Слезы текут ручьями": разводящийся Шнур горюет без красавицы-жены

Поклонники группы "Ленинград" опасаются за здоровье своего кумира Сергея Шнурова. Певец пугает их депрессивными постами в микроблоге.

В своем Instagram Сергей опубликовал текст новой пени "Думаю", который заставил поклонников насторожиться. "А люди кричат, / Слезы текут ручьями, / Из глаз девчат, / Но я по тебе скучаю. / Думаю... о тебе думаю. / И никуда не деть думу мою", – написал припев Шнуров.

Фанаты Сергея решили, что композиция посвящена скорому разводу Шнурова с танцовщицей Матильдой. Многие отметили – это не первый душещипательный пост певца, также, по мнению пользователей Сети, Сергей очень похудел, осунулся и выглядит нездоровым.

"А мне вот интересно когда Сергей успел так похудеть??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "Все пройдет...Надо только подождать и потерпеть", "Из серии : что имеем – не храним, потерявши - плачем...так может назад?", "Ну че, раз больно, значит живой", "Вот пробило то... Наверное мириться собрался", "Ты, главное, не пей Серега, не то чтобы совсем – не пей помногу. Проходит все , пройдет и это , а как закончится здесь нет ответа", – писали в комментариях почитатели.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 7:16 PDT

Поговаривают, что супруги уже разъехались. На праздновании дня рождения Сергея в апреле 2018 года танцовщица не появилась. Женщина укатила с подругами гулять по каньонам США. Мотя, как ласково звал ее артист, ограничилась лишь трогательным поздравлением в своем микробоге. Отметим, что Матильда перестала публиковать фото с мужем еще два месяца назад.

Примирить пару надеется телеведущая Ксения Собчак. Во время недавнего выступления "Ленинграда" она вылезла на сцену и публично попросила музыканта сойтись с женой. Певец поспешил перевести неуместную просьбу в шутку, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Мар 2018 в 3:41 PST

Новость о разводе Шнура с супругой Матильдой вот уже несколько дней в топе обсуждаемых. Доподлинно неизвестно, что стало причиной расставания знаменитости с женой.