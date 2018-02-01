Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде

Виталина просит Всевышнего помочь. Ведь только на Божью помощь ей теперь и приходится уповать.

Ах, Виталина, ах, чертовка, ну как же хороша! Прежде была не слышна и не видна, а теперь и дня не проходит без появления ее в эфире. У нее в друзьях – министры и звезды, а на всех гламурных мероприятиях Виталина – первая звезда. Ей кланяются и целуют руки, берут автографы и фотографируют.

Накануне важного дня – окончательного развода с престарелым российским актером Джигарханяном – лихая украинская пианистка наведалась в храм в подмосковной Власихе. О чем и поспешила сообщить армии своих многочисленных поклонников – поделилась снимками в социальной сети. Кожаные брюки, короткие шортики, меховая шубка – этот развратный наряд, конечно, не очень подходит для посещения Божьего дома. Зато для эффектного фото в социальных сетях – самое оно.

О чем молила Бога Цымбалюк-Романовская – ее личное дело, конечно. Но вряд ли о новом богатом муже. Она и сама теперь при деньгах (говорят, что до нуля сняла все денежки со счета бывшего мужа) и трех квартирах общей стоимостью под 100 миллионов рублей. По слухам, благодаря бесконечным ток-шоу ее благосостояние выросло еще на несколько миллионов – за каждый эфир Виталина хорошо получает. Ценные для страны откровения должны справедливо оплачиваться.

А может, она просила Всевышнего, чтобы помог разрешиться непростой ситуации с уголовными делами, из-за которых окрутившей Джигарханяна киевлянке уже закрыли выезд за рубеж, а теперь ей светит реальный уголовный срок. К тому же ее бывшая товарка Элина Мазур на протяжении пяти часов давала показания в Следственном комитете, и, вероятно, в ближайшее время пианистка может увидеть небо в клеточку.