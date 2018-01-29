Подлая товарка Цымбалюк-Романовской на коленях молит о пощаде

Элина Мазур явилась с повинной. Она пообещала искупить вину и предоставить компрометирующие бывшую подругу документы.

Судя по всему, сериалу про то, как ушлая украинка Виталина Цымбалюк-Романовская лихо окрутила пожилого народного артиста России, скоро придет конец. По крайней мере, так считает Элина Мазур, которая прежде представляла интересы молодой пианистки. В отношении киевлянки, которая обзавелась в столице России несколькими квартирами, возбуждено уголовное дело. Поняв, что тоже может пойти по этапу, Мазур предала подругу.

Она сама пришла к адвокатам Джигарханяна с повинной и передала им документы, которые, по ее словам, компрометируют Цымбалюк-Романовскую. Также бывшая подруга Виталины посетила Следственный комитет. Мазур уверена, что Цымбалюк-Романовская получит по заслугам, а к ее бывшему мужу вернется вся недвижимость.

Посетила товарка Виталины и бывшую жену Армена Джигарханяна. Мазур принесла торт и на коленях молила о пощаде, ведь она страшно виновата перед Татьяной Власовой. "Могу сказать одно. Я теперь на 100% уверена в мошеннической схеме, с помощью которой была продана доля в квартире в Конюшенном переулке. Тут речь идет о явно незаконной деятельности, – рассказала ошарашенной женщине гостья. – Артур Согомонян (представитель Джигарханяна. – Прим. ред.) сейчас тщательно борется за эту недвижимость. Армен Борисович особенно стыдится того, что провинился перед Вами".

В программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ Элина подчеркнула, что Армен Борисович не намерен оставлять бывшую супругу без жилья и средств к существованию. Между тем Виталина продолжает настаивать, что квартиры купила на свои деньги (мол, дал отец и взяла кредит) до брака, и делить их ни с кем не намерена.