Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 декабря 2018 года
Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону
Филипп Киркоров, судя по всему, крайне ответственно отнесся к своему неофициальному титулу короля российской эстрады. По крайней мере на премьере фильма "Елки. Последние" артист появился с короной на голове.
Публика, однако, наряд не оценила. Как заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, коронации певца никто не видел и выглядит все несколько комично и высокомерно.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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