Есть звезды, которые спокойно или даже одобрительно относятся к тому, что даже самые интимные их тайны становятся достоянием общественности. Есть такие знаменитости, которые стараются, насколько это возможно, скрыть какие-то скандалы. Вне зависимости от их позиции, рано или поздно поклонники начинают обсуждать все, даже самые невероятные детали. Однако чтобы разобраться во всех фактах необходимо постоянно следить за ситуацией. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 декабря 2018 года

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