Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону

Филипп Киркоров разгуливает по Москве в короне. При этом сообщений о церемонии возведения на престол не было. Получается, что артист "зажал" свою коронацию.

Общественность до возвышенных вкусов Филиппа Бедросовича еще не доросла и не понимает артиста. Кироров испытал нервное потрясение на премьере фильма "Елки. Последние" – гости мероприятия не смогли по достоинству оценить наряд певца. Возможно, потому, что артист был в короне –

"У Филиппа Бедросовича уже и корона на голове появилась. Все по персональному дресс-коду. А почему он зажал коронацию? Если уж его кто-то короновал на престол шоу-бизнеса, то это должно было пройти торжественно, с принцессой Бузовой под ручку, с державой и скипетром в руках", – комментирует неудачный выход в свет Киркорова член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По мнению эксперта, зимний вариант королевской мантии Киркорова явно не для российских широт: в кинотеатре в таком запаришься, а на улице в московские морозы можно быстро простыть.

"Но ему из королевского лимузина это, вероятно, невдомек. Вместо шумных празднеств приехал по-тихому отмечать свою коронацию к Пугачевой. Нет, я конечно понимаю, что она тоже королева, но у нее свой принц Максим давно уже имеется. И он свою королеву без боя не отдаст", - заключил Манукян.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров, непонятый общественностью на премьере фильма "Елки. Последние", явился в короне и разноцветных мехах домой к Максиму Галкину. Певец пожаловался супругу Пугачевой, что его обманули с дресс-кодом, который был в приглашении обозначен как "спарклинг", передавал Пятый канал.

Галкин своего гостя пожалел и поддержал, отметив, что в интерьере их с Пугачевой замка Киркоров "очень спарклинг". А сам тем временем снимал разговор с Киркоровым на видео, которое потом и выложил в Instagram.