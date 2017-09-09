Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму

Мария Максакова в интервью украинскому изданию нелестно высказалась о собственных детях. Оперная дива заявила, что ей было не приятно смотреть на выступление отпрысков в Крыму.

Певица рассказала, что воспитывала своих детей в течение 12 лет, оказывая все это время на них мощнейшее влияние. Сын Максимовой Илья – блестяще играл на рояле и фортепиано, а дочь Людмила – на арфе.

"Но с тех пор, как они со мной не живут, они в этом своем развитии остановились", – считает Мария.

Сейчас оперная дива не в восторге от умений своих детей. "Мне было крайне неприятно и стыдно наблюдать, как они в Крыму исполняли что-то там на сцене", – отметила она.

При этом Максакова недовольна даже внешним видом собственных отпрысков. "Покинув Суворовское училище, Илья опять набрал 12 килограммов и стал выглядеть, будто ничего в его жизни не было", – цитирует Марию украинское издание "День".

Оперная дива разочаровалась. "Я так им гордилась. Он исполнял в Крыму программу, которую год назад блестяще играл со мной в Каннах. Но только гораздо хуже, медленно и с ошибками", – сказала певица.

Напомним, старшие дети оперной дивы Марии Максаковой, сын Илья и дочь Людмила, приняли участие в детском выпуске проекта "Музыка для гурманов", который прошел в Ялте в июле этого года.





Как оказалось, Илья виртуозный пианист. Он восхитил публику исполнением марша из оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". А его сестра Людмила удивила зрителей своими навыками игры на арфе. Однако одной музыкой девочка не ограничилась. Она прочитала стихотворение Бориса Пастернака "Во всем мне хочется дойти до самой сути".

В зале сидели родственники Ильи и Людмилы, которые всячески поддерживали детей. Среди них были бабушка Людмила Максакова и отец Владимир Тюрин. Выступление Ильи и Людмилы покорило публику, которая бурно аплодировала им.

В той же Ялте Илья отметил свой день рождения, ему исполнилось 13 лет. Подросток провел праздник в кругу родных, однако мамы с ним рядом не было. Ранее в интервью Мария Максакова призналась, что почти не общается со старшими отпрысками из-за сложных отношений с бывшим возлюбленным, родным папой Ильи и Людмилы.