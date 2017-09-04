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Шоу-бизнес

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину

Дмитрий Шепелев и Диана Шурыгина. Фото: dni.ru
В эфир вышла вторая часть передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле", посвященная изнасилованию Дианы Шурыгиной. Близкие осужденного Сергея Семенова, которые также были участниками ток-шоу, раскрыли подробности съемок, заявив, что программа была постановочной.
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В Сети набирает популярность видеозапись второй части программы об изнасилованной Диане Шурыгиной, с которой теперь общается мать ее насильника Сергея Семенова. Обе проходят детектор лжи на шоу Дмитрия Шепелева. На YouTube можно посмотреть ролик, снятый родными молодого человека. На протяжении 13 с лишним минут сестра Сергея Екатерина рассказывает, как проходили съемки скандально известного шоу.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Перед выходом в студию мы прошли тестирование на детекторе. Когда проходила Диана, мы сидели в соседней комнате и слышали ее ответы: что правда, что ложь. На протяжении всей программы она постоянно уходила от ответа. Потом затеяла игру: "Помню, не помню." Когда удобно – помню, когда нет – не знаю, не помню. То могла идти, то без сознания была. Когда экспертам надоело, что она водит их за нос, они попросили давать точные ответы. На что она в своем обычном жанре стала закатывать истерику, отрывать провода от детектора и уходить. Неоднократно в мой адрес и студии летели нецензурные оскорбления. Диана, кроме как матом, свои мысли выразить не могла. Организаторы, понимая, что съемка на грани срыва, стали просить экспертов быть лояльными к Диане и прекратить напирать на нее. После этого ответы в форме: "не помню, не знаю, возможно" стали приниматься, и в конце оказалось, что все, что она говорит, – правда. Счастью Дианы не было предела, она старалась показать, что плачет. На самом деле закрыла лицо и засмеялась, что смогла обмануть", – раскрыла подробности съемок Семенова.

Далее, по ее словам, организаторы сказали, что им нужны "качели". "Сережа прав, Диана права – чтобы поддержать интерес зрителей и поднять рейтинг программы. Съемки были четыре часа, что там оставят после монтажа, неизвестно. Чтобы вы понимали, сценарий был написан задолго до того, как мы прошли полиграф", – объяснила сестра Сергея.

Семенова сказала, что они прекрасно понимают: при любом раскладе обвинения с ее брата не снимут. "А если говорить о детекторе, он не является доказательством вины, результаты не прикрепляются к материалам дела. Потому что для одного человека избил – это синяки, ссадины и побои, а для другого: задел и уже избил. В обоих случаях детектор оценивает как правду", – рассудила Екатерина.

Кстати, Сергей два раза просил пройти детектор лжи, но ему отказали. "Объяснением было, что ориентироваться на результаты никто не будет и к делу не пришьют", – сообщила Семенова. Затем она немного ушла от темы, начав рассуждать о действиях Дианы и ее семьи. "Сериал в реальной жизни, надо же как-то выживать в Москве. Все было бы хорошо, но если бы они не ломали чужие жизни и не пакостили всем, кто встречается на их пути. Но смею напомнить Шурыгиным, что Земля круглая и бумеранг никто не отменял. Я не хочу убеждать вас верить нам или ей. Я лишь рассказала, как все было, а решать вам. Думаю, люди могут определить ложь не хуже детектора", – завершила свою разоблачительную речь девушка.

Автор: Наталья Аряева4 сентября 2017, 15:16
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Как живет Диана Шурыгина

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