38-летнюю Летучую в откровенном купальнике назвали бессовестно красивой

Елена Летучая отдыхает в теплых краях, откуда регулярно делится с фанатами свежими фото. Одно из них произвело на подписчиков неизгладимое впечатление.

В настоящее время Елена Летучая находится в Индонезии, где проводит отдых на одном из райских островов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая регулярно выкладывает фотографии, на которых запечатлены все подробности отпуска. Большое место в своих репортажах Елена уделяет купальникам, в которых принимает солнечные ванны, дефилирует по пляжу или просто лежит в шезлонге.

Судя по количеству комментариев, особенно многочисленным поклонникам запомнился красный слитный купальник Летучей, который демонстрирует ее бюст и прочие части тела. Фанаты пришли от облаченной в него Лены в восторг.

"Как вам идет красный цвет!", "🔥🔥🔥🔥шикарно ", "Ну просто бессовестно хороша!", "Купальник отличный) хотя странно видеть не в белом купальнике ревизорро)", "Лучшие фото Елены) Лучшая Елена)", "Елена вы очень даже весьма!😏", "Леночка вы просто супер 👏 я вас очень уважаю👍 прелесть", – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Сен 18 2017 в 11:45 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал Летучую, причем это касалось не внешности, а профессиональных навыков ведущей. По мнению некоторых фанатов, Лена слишком расслабилась и забросила карьеру. "Елена, очень жаль что вы перестали работать на канале пятница. Богатый муж это замечательно, но не навечно. Когда вы продолжите карьеру?", "Я не отрицаю безусловную красоту и сексуальность этой женщины. Я ведь о другом. Сториз иногда смотрю, но в последнее время именно Еленин постоянно пролистываю: все однотипно и неинтересно. 10 сюжетов об одном и том же", – высказались подписчики.

Напомним, в августе 2016 года на жарком греческом курорте Санторини Елена Летучая стала женой бизнесмена Юрия Анашенкова. Большую часть медового месяца новоиспеченные супруги провели на Мальдивах, а после отправились на Бали. Завершился "морской тур" телеблондинки в Сочи.

