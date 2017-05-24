Елена Летучая борется с чудовищным ожирением

Телеведущая вынуждена искать себе преемника. Все происходящее она сравнивает с конвейером спецагентов.

Гроза всех кафе, отелей и ресторанов Елена Летучая меняет амплуа. В июне она станет ведущей программы "Стройняшки", которая появится в эфире телеканала "Пятница". Звезда возьмет на контроль тех, кто не способен сбросить лишний вес самостоятельно.

Летучая выступит в роли справедливого рефери в поединке двух азартных людей, страдающих чудовищным ожирением. В течение месяца герои шоу будут избавляться от лишних килограммов на спор. Мотивацией послужит ставка, которую каждый сделает в начале проекта, и неусыпный контроль Летучей.

Ну а что же с полюбившейся зрителем программой "Ревизорро"? Елена сообщила Dni.Ru, что ищет себе преемника. Она начинает проект "Школа Ревизорро", по итогам которого будет выбран новый ведущий самого справедливого телешоу страны.

Полномасштабный всероссийский кастинг участников проходил несколько месяцев. В результате из сотен заявок выбрали только десять. Эти люди даже не подозревают, через что им придется пройти в борьбе за место ведущего "Ревизорро". Ведь таких испытаний не приходилось преодолевать даже самой Летучей.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Май 12 2017 в 3:08 PDT

"Если наши ученики думают, что их ждет стремительная головокружительная карьера с минимальными усилиями, они пока не поняли куда попали, – уверяет Летучая. – "Школа Ревизорро" – не курорт, здесь каждого участника ждут сложные испытания и настоящая проверка на прочность. За обучение у нас отвечают авторитетные представители ресторанной и отельной индустрии, бизнес-консультанты, тренеры, психологи. Этот проект можно сравнить с конвейером спецагентов, которые проходят тщательную подготовку и инструктаж. До конца обучения способны дойти далеко не все, а быть не просто хорошим агентом, а настоящим Джеймсом Бондом и вовсе могут единицы".