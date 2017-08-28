Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной

Журналисты заинтересовались личностью избранника скандально известной героини "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной. Пока представители СМИ вдоль и поперек изучают данные Андрея Шлягина, общественность крайне негативно высказалась о предстоящей свадьбе влюбленных.

Едва узнав о том, что Диана Шурыгина собралась замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина, представители СМИ немедленно кинулись разыскивать мужчину в социальных сетях. Особо удачливые обнаружили, что избранник 18-летней красотки, судя по многочисленным фотографиям, ведет активный образ жизни: много путешествует, причем не по самым дешевым курортам, а также легко общается с отечественными знаменитостями.

Об этом свидетельствуют опубликованные фотографии, на которых возлюбленный Шурыгиной запечатлен с брошенной футболистом Андреем Аршавиным, матерью троих детей, телеведущей Юлией Барановской и шоуменом Андреем Малаховым, артистом Александром Реввой и актрисой Елизаветой Боярской.

А еще Шлягин не лишен некоторой доли авантюризма. Молодой человек не единожды публиковал на своей страничке в популярной социальной сети "ВКонтакте" фотографии, где запечатлен верхом на крутом мотоцикле. Судя по количеству снимков, Андрей проводит на "железном коне" много времени.

Однако не только на нем Шлягин передвигается. Андрей частый пассажир самолетов. Сотрудник Первого канала путешествует по России, но не забывает посещать и Европу. Он уже побывал в Италии, Чехии, Польше и других странах. Андрей там успевает не только работать, но и отдыхать. Компанию ему составляют коллеги. А вот подробности личной жизни Шлягин предпочитает не афишировать.

Между тем общественность крайне негативно отнеслась к информации о скорой свадьбе сотрудника Первого канала и скандальной известной героини "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной. По всей видимости, публика никак не может забыть ее некрасивого поведения на ток-шоу, криков и ругани.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Июл 28 2017 в 2:45 PDT

"Неужели нельзя нормальную девченку найти? Обязательно жениться на ш***? Не понимаю", Этого и стоило ожидать, ей в Москве закрепиться надо срочно, для этого лопух нужен, желательно с пропиской. Так ему и надо, раз мозгов нет", "Парню надо быть с ней поосторожнее! А то потом скажет, что он ее напоил и изнасиловал!", "Пусть хоть один ей заткнет дупло, чтоб другие не пострадали", – резко выразили свое мнение пользователи Сети.

Напомним, Диана Шурыгина и Андрей Шлягин познакомились весной, а на днях уже подали заявление в ЗАГС. Свадьба запланирована на 5 октября. После регистрации новоиспеченные супруги отметят событие в ресторане, куда позовут только самых близких.