Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева

Причина смерти бывшего солиста "Иванушек" Олега Яковлева до сих многим не дает покоя. Журналисты связались с астрологом Павсекакием, который, опираясь на показания звездного неба, решительно указал на СПИД.

Яковлев скончался 29 июня. В тот же день на сайте EG.RU появилась информация, что певец якобы болел СПИДом. Об этом репортерам сообщил источник, которого автор статьи назвал компетентным. По словам информатора, пожелавшего сохранить свое имя в тайне, проблемы с сердцем у Олега, приведшие к смерти, были следствием иммунодефицита.

Чуть позже последняя любовь исполнителя Александра Куцевол не только не подтвердила эту информацию, но и пригрозила журналистам судом. Избранница певца была шокирована этой информацией. "Я буду судиться с такими изданиями, – пообещала сожительница Олега. – Я сейчас очнусь от всего и займусь этим вопросом. Это за гранью".

Была еще одна версия кончины звезды. Как сообщил сайт Life.ru, Яковлев страдал от проблем с печенью. По информации издания, экс-солист "Иванушек" ушел из жизни в результате отека легких, а осложнения возникли на фоне цирроза.

Катя Лель в ток-шоу "Пусть говорят" рассказала, что незадолго до трагедии видела Олега. Артистка, по ее словам, была ошеломлена, когда заметила желтые белки глаз Яковлева. Такие изменения глаз как раз часто связаны с болезнями печени.

Однако многие другие приятели Яковлева не подтвердили версию с алкоголизмом. По словам друзей, в сильном пристрастии к спиртному Олег замечен не был. "Творческие люди – очень ранимые. Все выпивают или что-то употребляют. Я сама не исключение, – призналась певица и телеведущая Милена Дейнега. – Но Олежка вовсе не был алкашом. Под забором не валялся. А цирроз печени мог возникнуть у него по совсем другой причине. Я недавно лежала в больнице, и там пятилетние дети умирали от цирроза".

Тогда журналисты обратились за помощью к прославленному астрологу Виктору Богданову, более известному под псевдонимом Павсекакий. Поговаривают, что звезды, как и карты, не врут.

"Причиной смерти Яковлева действительно был не цирроз. По гороскопу Олега видно, что еще более пятнадцати лет назад на него, выражаясь мистическим языком, была наведена порча. Причем, скажем так, порча нетрадиционная, связанная не с отношениями мужчины и женщины, а с отношениями двух мужчин. Такое впечатление, что во время работы в "Иванушках" у Яковлева был какой-то роман, который энергетически его очень сильно держал. И это повлияло на дальнейший ход его жизни. Из-за этого ему и из группы пришлось уйти", – поделился результатами своих вычислений Павсекакий.

Звезды нашептали астрологу, что все эти годы певец страдал тяжелейшим заболеванием. "Изначально смертельным. Но не циррозом печени. И не раком. Как показывает гороскоп, этим заболеванием был СПИД. В конечном итоге он и убил Олега. У него возникло воспаление, и ослабленный иммунитет с ним не справился", – цитирует Павсекакия сайт "Экспресс-газета".