Безутешный ведущий показал Яковлева со стаканом алкоголя

Телеведущий, журналист и шоумен Отар Кушанашвили безутешен из-за смерти певца Олега Яковлева. Отар опубликовал фотографию, на которой артист запечатлен на вечеринке, держащий в руке стакан с чем-то горячительным.

Накануне, 29 июня, рано утром умер бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония.

Многие друзья и знакомые никак не могут прийти в себя от горестного известия. Так, журналист, телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили второй день на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии Олега.

"Будто в большой зале, перенаселенной людьми, выключили разом свет и звук. Яковлев – херувимчик, на фоне которого все мы смотримся демонами. У него нет пышного гения, зато он источал свет и доброту. Нам всем не хватает доброты, правда? Вот почему я буду скучать по Олежке. Доброму, светлому Олежке", – написал безутешный телеведущий.

Кушанашвили также опубликовал фотографию, на которой оба запечатлены веселящимися на какой-то светской тусовке. Отар и Олег держат в руках алкоголь. И если у Кушанашвили бутылка, похожая на пивную, то у Яковлева в стакане что-то явно покрепче.

"МОЙ ОЛЕЖКА ЯКОВЛЕВ, сегодня обещают только что не шторм, но я пишу тебе – и светит солнце. Июнь забрал тебя, я разберусь с июнем, я плачу второй день, мой мир еще не кончен, это ты светишь мне, а не солнце, спасибо тебе, ОЛЕЖКА, ты был и будешь", – обратился к другу убитый горем Кушанашвили.

enter; width:100%;"> Публикация от Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Июн 30 2017 в 2:03 PDT

Ранее на ТВ прошел очередной выпуск передачи Андрея Малахова "пусть говорят". Программа получилась очень неоднозначной, потому что была посвящена мертвому человеку, а, как известно, о покойниках говорят либо хорошо, либо никак, но так получилось, что на шоу обсуждались лишь нелицеприятные подробности жизни Олега Яковлева.

Чего только не приписали артисту: и СПИД, и увлечение алкоголем и наркотиками, и рак. Зрители очень негативно восприняли шоу. "тело не успело остыть, а они уже рейтинги делают﻿", "я думала они добрым словом вспомнят, о его таланте поговорят, а они сколько он выпил. тьфу, с***...﻿", "Вместо того, чтоб вспомнить хорошие моменты, его жизни. Они облили грязью, и выставили алкоголиком", "я вообще в шоке от передачи...плакать хочется от такого цинизма", – выразили свое мнение возмущенные зрители.