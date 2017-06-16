Малышева обвинила Миронову в смерти Новоселовой

Звезду "Битвы экстрасенсов" Илону Новоселову, погибшую в результате падения из окна, уже проводили в последний путь, но разговоры о ее внезапной кончине не стихают. Поклонники и друзья обаятельной ведьмы ищут тех, кого можно обвинить в трагедии.

Экстрасенсов, магов и чародеев волновали новости о смерти Новоселовой. Они сразу кинулись смотреть в свои хрустальные шары и карты, пытаясь собственными методами вычислить возможного убийцу.

Победительница шоу "Сверхъестественное" Наталья Нада Малышева поделилась с журналистами своей версией случившегося с Илоной. Ясновидящая заявила, что в кончине звезды "Битвы экстрасенсов", упавшей с шестого этажа, виновата ворожея Дарья Миронова.

По словам Малышевой, эта ведьма якобы навела сильную порчу на Новоселову, которая была ее конкуренткой. Нада считает, что происки соперницы могли привести брюнетку к гибели.

"Всем известно, что Илона конфликтовала с Дарьей Мироновой. Она погибла, и очевидно, что ее просто убрали. Я уверена, что это дело рук Дарьи. Считаю, что это грязная работа", – цитирует Малышеву паблик Super.

Сразу после этого разговора репортеры связались с Мироновой. "Я вообще не была знакома с Илоной! – эмоционально заверила Дарья. – И о Малышевой впервые слышу, просто она хочет, чтобы о ней написали".

Отметим, что многие другие поклонники Новоселовой винят в ее беде бойфренда – колдуна Артема Бесова. Эти слухи поползли из-за заметок в СМИ, что Илона бросилась из окна во время ссоры со своим парнем.

Молодой человек моложе ведьмы на четыре года. По информации некоторых изданий, Бесов – настоящая фамилия парня, а не магический псевдоним, как многие думали. Артем профессионально занимается черной магией, проводит за деньги сеансы, гадает на картах Таро, снимает и наводит порчу, специализируется на денежных и любовных приворотах.

Илона и Артем встретились в 2015 году. Сначала переписывались и созванивались. Бесов жил в Челябинске, а Новоселова в Москве. Потом маг переехал к ведьме в столицу. Какое-то время он набирался опыта, работая с сожительницей, а затем начал вести сеансы самостоятельно.

Как сообщает сайт "Московский Комсомолец", отношения между молодыми людьми были серьезными. Артем даже уже познакомил Илону с родителями в Златоусте. Правда, по словам друзей, в последнее время влюбленные часто ссорились.

Публикация от Новости про звезд (@novostizvezdi) Ноя 1 2016 в 7:25 PDT

"Илона все время из-за него плакала. Он даже общаться с друзьями не разрешал. Этот парень довел Илону. Я предупреждала ее", – сказала приятельница Новоселовой Карина Мирзоян.

Другая подруга Илоны рассказала журналистам, что Артем бросал Илону уже четыре раза. Мол, из-за его уходов Новоселова даже говорила, что думает о суициде. Сам Бесов отказывается от комментариев. Он заявил, что ни слова об Илоне больше не скажет.

Между тем, в следственном комитете считают, что в смерти Новоселовой нет криминала. По предварительной версии, девушка была под воздействием алкоголя, она нервничала и лишь пыталась напугать близких тем, что спрыгнет вниз. Кончину ведьмы назвали случайной.

Напомним, 15 июня в полдень родственники тайно кремировали погибшую. Этого она хотела сама. Церемония прощания проходила в закрытом режиме в присутствии близких. Гроб не открывали, так при падении с шестого этажа тело Илоны было повреждено.