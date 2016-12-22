Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна

Ведущая скандально известной программы "Ревизорро" Елена Летучая побывала в гостях у Ивана Урганта на его вечернем шоу. Гроза всех рестораторов призналась, что во многих вещах она некомпетентна.

Рейды по столичным ресторанам требуют более глубокой подготовки, чем в регионах. "В московском сезоне мы решили украсить картинку, мы снимали скетчи. Поскольку я некомпетентна во многих вещах, например, не могу продукты брать в лабораторию на исследование, мы задействовали большое количество специалистов, копнули глубже, поэтому нужно было долго готовиться", – вспоминает о проделанной работе в Москве ведущая "Ревизорро".

По словам Летучей, к столице у нее нет особого подхода. В программе "Ревизорро" ничего не изменилось. "Как мы делали в регионах, так делаем и в Москве. Огромное количество редакторов сидели в интернет-пространстве и читали комментарии. Программа "Ревизорро" для людей создана, поэтому мы читаем отзывы людей", – рассказала Ивану Елена.

Создатели программы не хотели обделить вниманием известные заведения, пользующиеся особой популярностью у москвичей и гостей столицы. "Ресторанов было не так много, всего 20 программ мы сняли. Пока! – подчеркнула телеведущая, которая собирается продолжать во что бы то ни стало свою полезную для общества работу. – Сезон получился плодотворным, интересным. До сих пор обиженные рестораторы пытаются нам отомстить. Кто-то говорит, что нам платят за то, что мы ходим, кто-то, наоборот, на стороне "Ревизорро". Это очевидно, что наша программа создана для людей. Она растормошила все это болотце, вскрыла червоточину. Очень много агрессии по поводу этих проверок. Все же у нас небожители здесь в Москве..."

Ургант поздравил Летучую с недавним получением премии ТЭФИ. "Профессионалы и мы, ваши коллеги, вас поддерживаем в этом! Вы идете туда, бросаетесь... Это в провинции вы приезжаете, и люди себя держат в руках: телекамера, московская телезвезда..." – начал было рассуждать Ургант, но Летучая его прервала со смехом.

"Нет, как и в регионах, так и здесь есть интеллигентные люди, которые понимают, что происходит, и есть люди, которые ведут себя как не очень интеллигентные. Ничем Москва не отличилась. Наоборот. Москва неприятно удивила", – призналась Елена.

"Да?! – взбодрился Иван. – Давайте пропесочим этот городок! Что неприятно удивило?" Ведущая "Ревизорро" вспомнила один жуткий случай. "Для меня было шоком, что в одном из ресторанов Москвы я нашла огромное количество просрочки. Я даже немного начала сомневаться в своей адекватности, когда увидела на мясе маркировку 2014 год. Я это мясо в огромном количестве вытащила из морозилки и положила в большой черный пакет. Вот это было неприятно! Здесь работает очень много людей, которые думают, что кто-то их может прикрыть, что обязательно кому-то можно заплатить. Поэтому было большое влияние на нас. Именно поэтому мы снимали очень быстро, вихрем, чтобы никто не успел опомниться. Я даже отменяла съемки некоторых ресторанов. Для меня самое главное, чтобы было честно. Лучше работать правильно, хорошо и честно или вообще не работать в этой области!" – убеждена Летучая. "Она святая!" – изумился Иван.

Фото опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Дек 21 2016 в 9:21 PST

Напомним, накануне МВД России разъяснило, что действия журналистов "Ревизорро" неправомерны. Они не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, а для этих целей существует Роспотребнадзор, рассказали в пресс-центре ведомства.

Министерство перечислило права журналистов: "Право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, производить записи с использованием средств аудио– и видеотехники, кино– и фотосъемки".

Забавно,что #ревизорро признали незаконным именно после московского сезона,который уже отснят�� Сколько покровителей у рестораторов в Москве. — Лизавета (@77zika) 21 декабря 2016 г.

При этом ведомство подчеркнуло, что "деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной", – отметили в пресс-центре министерства.

В МВД заключили, что правила оказания услуг общественного питания не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.

Отметим, что провокационные действия Елены Летучей и ее команды давно не дают покоя рестораторам и хозяевам гостиниц. Более того, ведущей "Ревизорро" угрожали расправой. Елена даже наняла охрану.

Как писали Dni.ru, Летучей-Анашенковой не раз поступали угрозы от рестораторов, заведения которых она регулярно проверяет на предмет антисанитарии и просроченных продуктов. "После московского сезона Лене стали угрожать расправой. Пытались даже вскрыть ее телефон, чтобы подпортить репутацию", – сообщила представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина.