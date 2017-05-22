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Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой

Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova
Бывшая звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова пролила свет на личную жизнь. Красотка призналась журналистам, что развод с Антоном Гусевым отразился на ее отношениях с другими мужчинами.
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Гусев уже вовсю наслаждается новым романом с другой участницей телестройки Викторией Романец. В отношениях Антона и его сексапильной брюнетки кипят мексиканские страсти. Молодые люди то эротические фотосессии устраивают, то демонстративно ссорятся, а на досуге в пятизвездочных отелях отдыхают или обустраивают свой роскошный особняк. И сейчас они готовятся к свадьбе.

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На фоне этой неспокойной парочки жизнь бывшей жены Гусева Евгении Феофилактовой выглядит скромно. Она много и упорно работает. Недавно экс-звезда "Дома-2" сделала модную короткую стрижку, окончательно порвав с прежней жизнью.

Едва Евгения посвежела и помолодела благодаря новому имиджу, как ее сфотографировали вместе с таинственным незнакомцем. Пользователи Сети сразу же обрадовались, решив, что Феофилактова вступила в отношения с новым достойным ее избранником. Поклонники девушки, родившей Гусеву сына, понадеялись, что мать-одиночка наконец-то обрела женское счастье.

"Последнее время мне то и дело приписывают какие-то романы. Однако меня видят исключительно с деловыми партнерами. Я активно развиваю свой бизнес, и потенциальные женихи – на самом деле просто коллеги", – опровергла новости о новой любви карьеристка Феофилактова.

У экс-звезды "Дома-2" помимо работы есть масса других забот. "Я сейчас меняю все документы – возвращаю обратно свою фамилию, и в этом деле мне также помогают мужчины. Согласитесь, было бы странно, если бы я общалась только с женщинами, – резонно заметила Евгения. – К тому же, уверяю вас как публичный человек, я не стану делать тайну из своей личной жизни".

Бывшая участница телестройки любви дала понять, что у мужчин по-прежнему есть шанс покорить ее. "Мое сердце свободно. Честно говоря, я еще не готова заводить новые отношения. В прошлый раз я ошиблась – мой брак закончился разводом, поэтому теперь я внимательнее отношусь к выбору избранника, – цитирует Евгению сайт Woman.ru. – Я мечтаю найти того, кто докажет мне серьезность своих намерений и с кем я проведу всю оставшуюся жизнь".

Автор: Елена Алешина22 мая 2017, 22:29
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