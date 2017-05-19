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Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев полным ходом готовятся к свадьбе. Девушка решила перед важной датой пройти курс антицеллюлитного массажа, однако она даже не могла представить, к каким последствиям это приведет.
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Виктория Романец и Антон Гусев демонстрируют полнейшую идиллию. Скоро влюбленные поженятся, а пока парочка готовится к самому важному дню. Особенно ответственно к свадьбе подошла Виктория. Чтобы выглядеть на все 100, Романец решила пройти курс антицеллюлитного массажа. Не секрет, что некоторые процедуры весьма болезненны, однако Виктория даже предположить не могла, чем для нее закончится поход к массажисту.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Романец опубликовала кадры, на которых запечатлела свою ногу. Конечность девушки изуродовали внушительные гематомы. Виктория дополнила публикацию мрачными смайликами.

Многочисленные подписчики буквально впали в шок от увиденного. Некоторые фанаты заявили, что, несмотря на болезненность процедуры, синяков на теле не должно быть. Другие сделали вывод, что у Романец слабые сосуды и ей не следует больше прибегать к такому массажу. В любом случае, к свадьбе у Виктории уже все пройдет.

Фото: instagram.com/_viktoriya_14

Напомним, Антон Гусев сделал предложение Виктории Романец в самом конце марта. Антон подарил Вике кольцо из белого золота c бриллиантом весом 0,7 карата и стоимостью 500 тысяч рублей. При этом звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" высказался относительно недавнего инцидента, из-за которого Романец даже объявила о разрыве с ним. Оказалось, причиной была измена Антона.

По словам Гусева, после ссоры с Романец он понял, что семья для него на первом месте. "Представляю, какой замечательной мамой станет Вика! Мы уже обсуждали, что сразу после венчания начнем работать над детьми. Мечтаю о дочке с голубыми глазами", – признался Гусев в недавнем интервью. 

Автор: Наталья Аряева19 мая 2017, 08:36

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