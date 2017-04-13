Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2" Антона Гусева. Евгения Феофилактова намерена подать в суд на экс-супруга.

После развода Антона Гусева и Евгении Феофилактовой их пятилетний сын Даниэль остался жить с матерью. Антон регулярно виделся с ребенком, помогал деньгами, однако сейчас интерес отца к малышу, как утверждает Женя, пропал. "Антон не принимает участия в воспитании ребенка, его не заботит, что он ест, на какие деньги одевается и как живет. Если раньше папа хотя бы продукты привозил, то сейчас абсолютно ничего", – заявила Евгения Феофилактова.

Примечательно, что сама Женя не бедствует. Она с сыном регулярно выезжает на отдых, устраивает ему праздники, а недавно переехала с мальчиком в новые апартаменты. Тем не менее, Евгения не намерена терпеть якобы равнодушие бывшего мужа. Феофилактова собирается обратиться в суд, чтобы потребовать от Гусева выплаты алиментов, сообщает Starhit.

"Я предупреждала Антона, давала возможность исправиться. Но раз он не хочет по-хорошему, будет так. Сейчас мы с Даниэлем улетаем в Киров на юбилей моей мамы. Когда вернусь через неделю, сразу же пойду в суд!" – заявила Феофилактова.

Публикация от ANTON GUSEV ��������@gusevshop.ru�� (@antongusev89) Мар 17 2017 в 1:03 PDT

Журналисты обратились за комментариями к самому Антону Гусеву. Тот не стал скрывать, что действительно давно не виделся с сыном из-за сложностей с бизнесом и проблем с новой возлюбленной Викторией Романец. Однако, по мнению Гусева, бывшая жена явно перегибает палку.

"Женя преувеличивает. Я постоянно звоню Даниэлю или няне. На днях хотел забрать его, но у сына поднялась температура. Меня возмущает, что за ним не могут уследить две женщины. Предлагал купить лекарства, спрашивал, что нужно, но мне сказали, что уже все есть. Что бы я ни делал, моя бывшая жена будет недовольна. Хочет подавать на алименты – пожалуйста, я буду все выплачивать!" – высказался Гусев.

Напомним, Антон и Евгения оформили развод в конце 2016 года. Гусев заявил, что Феофилактова не была создана для семьи. "Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни", – рассказал он.