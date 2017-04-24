После измены Гусев из "Дома-2" собрался жениться

Звезды "Дома-2" Антон Гусев и Виктория Романец решили пожениться. Причем влюбленные намерены дать клятвы верности не только в загсе, но и перед Богом.

Как выяснили журналисты, Антон Гусев сделал предложение Виктории Романец в самом конце марта. Антон подарил Вике кольцо из белого золота c бриллиантом весом 0,7 карата и стоимостью 500 тысяч рублей. "Я готовился несколько месяцев. Каждый вечер просматривал сотни сайтов ювелирных салонов, объездил пол-Москвы, чтобы подобрать идеальное кольцо для Вики. Когда встал на колено перед любимой, очень переживал, что услышу "нет", – цитирует Гусева Starhit.

При этом звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" высказался относительно недавнего инцидента, из-за которого Романец даже объявила о разрыве с ним. Оказалось, причиной была измена Антона. "До сих пор не могу понять, что на меня нашло, зачем я изменил Вике. Пытался оправдать себя: "Мужчинам необходима такая "встряска" она помогает понять, нужен тебе человек или нет". Теперь стараюсь забыть этот поступок, как страшный сон. Важно, чтобы Виктория снова была уверена во мне и моих чувствах. Я до сих пор детально помню то утро, когда она простила меня, и благодарю ее за это", – поведал Антон.

Когда Гусев узнал о несчастье, произошедшем с Романец (ее обворовали. – Прим.ред.), то немедленно бросился к ней. " Она не пускала меня даже на порог, несколько часов просидел под дверью. Когда все-таки открыла, эмоций было не сдержать. Чтобы успокоить, прижал ее к себе и пообещал: "Теперь все будет хорошо! Я рядом". Мы нашли силы поговорить о моем предательстве, высказывали друг другу накопившиеся претензии и решили дать нашим отношениям еще один шанс", – рассказал мужчина.

По словам Гусева, после ссоры с Романец он понял. что семья для него на первом месте. "Представляю, какой замечательной мамой станет Вика! Мы уже обсуждали, что сразу после венчания начнем работать над детьми. Мечтаю о дочке с голубыми глазами", – признался Гусев.

Зашла речь и о бывшей жене Антона Евгении Феофилактовой, подарившей ему сына Даниэля. "С Даней я периодически общаюсь. Теперь для меня важно наладить контакт с Женей. Мне не безразлично, с кем она встречается и кто будет воспитывать моего ребенка. Верю, что и она найдет свою вторую половинку. Даже готов познакомиться с ним, если она позволит. Хочу, чтобы мы забыли наши обиды и дружили семьями!" – заявил Антон Гусев.