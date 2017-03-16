Романец внезапно рассталась с Гусевым

Бывшая звезда "Дома-2" Виктория Романец сообщила, что рассталась с Антоном Гусевым. Влюбленные выглядели очень счастливыми и готовились к свадьбе. Но, видимо, не судьба.

Влюбленные были вместе с декабря 2016 года. В октябре Гусев расстался со своей супругой Евгенией Феофилактовой, родившей ему сына, и сразу же с головой ушел в новые отношения.

Виктория и Антон каждый день публиковали совместные селфи, постоянно признавались друг другу в любви и в интервью с удовольствием рассуждали на тему будущих детей и свадьбы. Однако внезапно Романец заявила, что ушла от Гусева, и удалила все совместные фото с ним из соцсетей.

"Мы с Антоном больше не пара. О причинах я пока не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что измен ни с моей стороны, ни с его не было. Существуют и другие причины, по которым можно расстаться", – рассказала Виктория.

Экс-звезда "Дома-2" считает, что этот роман был нужен больше ей, чем Антону. "Позавчера я приняла решение, что нам лучше не быть вместе – произошло нечто, что стало последней каплей. Больше я не могу спать с ним в одной постели, говорить, что люблю, он убил мои чувства", – переживает яркая брюнетка.

Гусев фото с подругой пока еще удалил. По словам Виктории, он еще не смирился с ее решением. Однако Романец не планирует возвращаться к нему, потому что больше не видит перспектив.

"Он мне, конечно, писал, хотел встретиться, поговорить, а что нам обсуждать? Я молодая, красивая, у меня есть свои мечты, цели. Прощу ли я его? Даже не знаю, ведь все равно осадок останется…" – разводит руками звезда "Дома-2".

Она уже покинула их общее жилье. "Дом мы сдаем первого числа. Я сейчас ищу квартиру, не думаю, что у меня будут с этим проблемы. Сегодня я уже не ночевала в особняке, даже не знаю, увез ли он свои вещи, но сказал, что этим вечером оставит ключи", – цитирует Викторию сайт Starhit.