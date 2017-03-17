Гусев безутешен после разрыва со звездой "Дома-2"

Бывший муж Евгении Феофилактовой Антон Гусев страдает из-за того, что секс-символ "Дома-2" Виктория Романец его внезапно бросила. Молодой человек хочет вернуть ее.

Буквально каждый день Антон и Виктория хвастались своим счастьем и любовью в Instagram. У некоторых их подписчиков аж скулы сводило от концентрированной ванили. Однако роман бывших участников "Дома-2" оказался хрупким.

Накануне Романец огорошила журналистов, заявив, что ушла от Гусева. Она собрала вещи и съехала из дома, где они жили с бойфрендом.

"Мы с Антоном больше не пара. Произошло нечто, что стало последней каплей. Больше я не могу спать с ним в одной постели, говорить, что люблю, он убил мои чувства", – призналась расстроенная Виктория, удалившая все фото с Антоном из соцсетей.

Гусев снимки с подругой пока еще бережет. По словам Виктории, он не смирился с ее решением. Репортеры связались с Антоном. Он подтвердил, что надеется вернуть возлюбленную. Экс-супруг Феофилактовой делает все, чтобы Романец его простила.

По словам молодого человека, он испытывает к яркой брюнетке искренние и сильные чувства. "Я люблю ее и жалею о том, что редко ей это говорил", – приводит слова безутешного Антона сайт Starhit.

Я люблю тебя @_viktoriya_14 ❤️ Публикация от ANTON GUSEV 27 years �������� (@antongusev89) Мар 15 2017 в 8:50 PDT

Но Романец пока неприступна и сердита. Она даже собирается свести татуировку, которую посвятила Гусеву. "Самый подлый способ бросить женщину – это создать ей такие условия, при которых она вынуждена будет уйти сама… Черно-белое настроение", – делится своими переживаниями с друзьями в соцсетях отныне свободная Виктория.

Завершение твоего праздника, моя красивая @_viktoriya_14 ��❤️ ужинаем ���� Всех девушек ещё раз с Вашим днём. Будьте женственны и красивы.�� #AntonGusev#8марта Публикация от ANTON GUSEV 27 years �������� (@antongusev89) Мар 8 2017 в 2:09 PST

Как писали Dni.Ru, влюбленные были вместе с декабря 2016 года. В октябре Гусев расстался со своей супругой Евгенией Феофилактовой, родившей ему сына Даниэля, и сразу же с головой ушел в новые отношения.

