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Боярская о слезах, отчаянии и нервах с Матвеевым

Лиза Боярская и Максим Матвеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лиза Боярская призналась, что им с мужем, актером Максимом Матвеевым, многое пришлось пережить за последнее время. Супруги сыграли главные роли в драме "Анна Каренина. История Вронского", и за долгие месяцы работы у них было все: и смех, и слезы, и нервы, и отчаяние.
прочитано 10176 раз

По задумке создателей фильма, историю всепоглощающей любви и трагической гибели Карениной спустя 28 лет расскажет возлюбленный Анны — Алексей Кириллович Вронский — ее сыну, Сергею Каренину. Режиссер Карен Шахназаров на роль Карениной взял Лизу Боярскую, а Вронского сыграл ее муж Максим Матвеев.

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Елизавета Михайловна Боярская Актриса

"Совсем скоро на канале Россия состоится премьера очень важного для нас с @maxim_matveev_фильма "Анна Каренина", – сообщила в своем Instagram актриса. – Полгода подготовки, девять месяцев съемок. Переживания, победы, вдохновение, усталость, отчаяние, смех, слезы, нервы, сложно сказать сколько всего нам пришлось пережить и прожить за это время. И нельзя не признаться, что это было одно из самых интересных и ярких "путешествий" и "погружений" в нашей жизни, которое мы будем помнить всегда!"

По словам Лизы, драма обещает стать настоящим произведением искусства. Над каждой деталью, будь то шиньон или канделябр, трудились истинные профессионалы. "Хочется немного поделиться с вами интересными фактами о людях, которые творят кино, их не видно, они за пределами кадра, но именно они делают 95 процентов работы, то что вы видите на экране это результат кропотливого труда огромного количества талантливых людей. ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК Сергей Февралев, ХУДОЖНИК– ПОСТАНОВЩИК Юлия Макушина! Все что окружает нас в этой картине, это их заслуга и фантазия и, конечно, подробная, сложная, тщательная работа декораторов, постановщиков и бутафоров. В нашем фильме 99% это декорация!!! Для сегодняшнего кинематографа это уникально!!!!!. Все: дом Каренина, дом Вронского, дом Облонских, усадьба Вронского, Ипподром, Театр, Бальная зала, Дворянское собрание, китайская деревня, вагоны, – перечислила Боярская. – Это все сочинено, продумано и воплощено этими талантливейшими людьми".

В фильме не будет ни одной случайной вещи. "Каждая комната, каждый интерьер подчеркивает своего героя, ситуацию, сцену, задает настроение и интонацию, погружает в соответствующую атмосферу. Будь то большая, холодная, неуютная, словно бы пустая спальня Анны и Каренина. Или кабинет Каренина, стены которого расписаны гигантскими яркими фресками изображающими сцены борьбы и войны, словно бы отображая все то, что происходит в душе своего хозяина", – рассказала восхищенная проделанной работой артистка.

Реквизиторы потрудились на славу. "Лепнины, лестницы, росписи, потолки, паркеты, камины, каждая деталь, каждая дверная ручка и канделябр, все результат колоссальных усилий, золотых рук, безупречного вкуса и выдающегося таланта! Безумно красиво, подлинно, осмысленно и изысканно!!! Спасибо вам за ваш талант и труд!!!" – поблагодарила всех причастных к созданию ленты Боярская.

Елизавета Боярская. Фото: кадр из фильма

Как писали Dni.Ru, чтобы воссоздать истинную атмосферу романа, на съемках были установлены люстры того времени. Режиссер Карен Шахназаров рассказывал журналистам, что каждые 20-30 минут съемочный процесс приходилось останавливать, но игра, в прямом смысле этого выражения, стоила свеч.

Фото: кадр youtube.com

Автор: Елена Алешина10 апреля 2017, 11:06
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