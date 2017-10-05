Внук Пугачевой научил Шурыгину гулять на халяву
Как известно, Никита Пресняков на свадьбу не потратил ни рубля – торжество ему организовал и оплатил журнал StarHit. В надежде на эксклюзивное освещение важного события издание нашло роскошный дворец торжеств, договорилось и о свадебном платье, и о кольцах, и о роскошном банкете, и о музыкальном сопровождении. Зарвавшийся внук Пугачевой, правда, потом вместо благодарности просто плюнул в лицо организаторам, выступив с хамским обращением в их адрес.
Кажется, история повторяется и в случае со свадьбой дважды изнасилованной по пьяному делу Дианой Шурыгиной. Она научилась у Никиты гулять на халяву. Все тот же StarHit пообещал, что будет эксклюзивно вести прямую трансляцию торжества. Не исключено, что даст и обложку самой скандальной героине сезона-2017.
Ну а накануне бракосочетания одиозная Диана стараниями все того же издания устроила девичник в сауне. Судя по обилию брендов, которые упомянуты в материале, нашлось много желающих, сделать "прощание с девичеством" для Шурыгиной незабываемым.
Изнасилованная Шурыгина на свадьбе за казенный счет решила гулять широко. Чего только стоит торт – двухметровое чудо кулинарного искусства за 182 тысячи рублей. Коржи с миндальной крошкой, политые белым шоколадом, непременно придутся по душе 80 приглашенным.
Развлекать гостей изнасилованной Дианы в чайхану на окраине столицы позвали звезд отечественного шоу-бизнеса. Такое важное событие, что артисты, наверное, в очередь стояли, чтобы поздравить брачующихся. Вряд ли Шурыгиной, которая заработала всего 300 тысяч на эфирах "Пусть говорят", под силу заплатить звездам. Получается, снова не обошлось без помощи возглавляемого Малаховым журнала?
А маникюр-педикюр, а свадебное платье, да еще и не одно! По самым скромным подсчетам, праздник одиозной Шурыгиной стоит четыре миллиона рублей. У Преснякова, кстати, перевалило за 20. Впрочем, его никто и не насиловал.
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