Внук Пугачевой научил Шурыгину гулять на халяву

Зарвавшийся Пресняков подал отличный пример изнасилованной скандалистке. И свадьбу в итоге она сыграла бесплатно.

Как известно, Никита Пресняков на свадьбу не потратил ни рубля – торжество ему организовал и оплатил журнал StarHit. В надежде на эксклюзивное освещение важного события издание нашло роскошный дворец торжеств, договорилось и о свадебном платье, и о кольцах, и о роскошном банкете, и о музыкальном сопровождении. Зарвавшийся внук Пугачевой, правда, потом вместо благодарности просто плюнул в лицо организаторам, выступив с хамским обращением в их адрес.

Кажется, история повторяется и в случае со свадьбой дважды изнасилованной по пьяному делу Дианой Шурыгиной. Она научилась у Никиты гулять на халяву. Все тот же StarHit пообещал, что будет эксклюзивно вести прямую трансляцию торжества. Не исключено, что даст и обложку самой скандальной героине сезона-2017.

Ну а накануне бракосочетания одиозная Диана стараниями все того же издания устроила девичник в сауне. Судя по обилию брендов, которые упомянуты в материале, нашлось много желающих, сделать "прощание с девичеством" для Шурыгиной незабываемым.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Окт 5 2017 в 1:02 PDT

Изнасилованная Шурыгина на свадьбе за казенный счет решила гулять широко. Чего только стоит торт – двухметровое чудо кулинарного искусства за 182 тысячи рублей. Коржи с миндальной крошкой, политые белым шоколадом, непременно придутся по душе 80 приглашенным.

Развлекать гостей изнасилованной Дианы в чайхану на окраине столицы позвали звезд отечественного шоу-бизнеса. Такое важное событие, что артисты, наверное, в очередь стояли, чтобы поздравить брачующихся. Вряд ли Шурыгиной, которая заработала всего 300 тысяч на эфирах "Пусть говорят", под силу заплатить звездам. Получается, снова не обошлось без помощи возглавляемого Малаховым журнала?

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Окт 5 2017 в 5:24 PDT

А маникюр-педикюр, а свадебное платье, да еще и не одно! По самым скромным подсчетам, праздник одиозной Шурыгиной стоит четыре миллиона рублей. У Преснякова, кстати, перевалило за 20. Впрочем, его никто и не насиловал.

