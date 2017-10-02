Подробности свадьбы изнасилованной Шурыгиной

Журналисты выяснили подробности свадебного торжества дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной. Праздник состоится в чайхане в окружении 80 гостей и с 2,5-метровым тортом.

5 октября запланирована свадьба скандально известной Дианы Шурыгиной, ставшей популярной после нескольких выпусков передачи "Пусть говорят", и оператора Первого канала Андрея Шлягина. 18-летняя красотка уже выбрала подвенечный наряд, ресторан и торт.

"Ребята изначально планировали традиционную свадьбу – с белым пышным платьем и большим количеством гостей. При этом, хотелось, чтобы обстановка была непринужденная, домашняя и в то же время молодежная, без пафоса. Поэтому остановились на чайхане. Узбекская кухня одна из самых вкусных в мире", – рассказала организатор свадьбы Диана Бичарова.

Влюбленные выбрали для торжества чайхану в Южном Бутово, куда уже позвали порядка 80 гостей. Со стороны Шурыгиной будет 15 человек родственников, а остальные – друзья и близкие Шлягина. Среди гостей ожидаются и знаменитости, некоторые из которых выступят для молодых в качестве подарка на свадьбу.

Шурыгина уже определилась и с подвенечным нарядом. "Будет классический наряд в пол со шлейфом и фатой. Все-таки свадьба бывает раз в жизни, и Шурыгина как любая девочка хочет, чтобы все было незабываемо", – цитирует организатора свадьбы Starhit.

Кульминацией праздника будет огромный 2,5-метровый торт. А вести праздник доверили Савве Полякову и Ивану Кузьмичеву. Напомним, Диана Шурыгина и Андрей Шлягин познакомились весной, а в конце августа уже подали заявление в ЗАГС.