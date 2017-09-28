Шурыгина и Басков поженятся в необычный день

Сентябрь уже на исходе. Неожиданно пользователи Сети сделали вывод, что "золотой голос России" Николай Басков и скандально известная по нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", дважды изнасилованная Диана Шурыгина вступят в брак в один и тот же день.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Малахов объявил о том, что темой нового выпуска его ток-шоу "Прямой эфир" станут "натуральные блондины" Николай Басков и Виктория Лопырева. "Мировой эксклюзив : первое официальное интервью @nikolaibaskov и @lopyrevavika о предстоящей свадьбе 5 октября только в #прямойэфир в 18.00 по Москве в четверг! Все подробности!" – объявил Малахов в подписи к короткому видеоанонсу.

Некоторые подписчики Андрея немедленно отметили, что в этот же день, 5 октября, должна состояться свадьба и другой скандально известной знаменитости – дважды изнасилованной 18-летней Дианы Шурыгиной, которая собралась замуж за сотрудника Первого канала, оператора Андрея Шлягина.

Интересно, что бракосочетания Шурыгиной и Баскова пройдут в не обычный для регистраций день. 5 октября будет четверг, а не суббота или воскресенье, когда обычно женятся влюбленные пары. Впрочем, пользователи Сети с сомнением относятся к свадьбам что Николая, что Дианы, полагая, что отечественные знаменитости попросту хотят "пропиариться".

Публикация от @malakhov007 Сен 27 2017 в 3:59 PDT

"Андрей, ты же сам понимаешь, что это не свадьба, а клоунада. Пиар, сделка, дешевое шоу, мыльный пузырь. Зачем лишний раз сообщать об этом? Это никому не интересно", "Вот если у них родится ребенок, тогда поверю в их брак, а так еще один пиар ход", "Ну не верю этим", "Ну что за Бред?", "Сегодня сенсация – свадьба Баскова, завтра сенсация – развод Баскова, и так по кругу пиар. Да они так зарабатывают деньги, и не плохие, так мы ж сами позволяем "звездам" это. Ходим на концерты за неоправданно дорогие билеты, читаем статьи и смотрим передачи. Ну какие они звезды? Они для развлечения народа, а этим занимались скоморохи. Звезды – это те, кто жизни спасают, дет.домам помогают и т.д. а эти..." – выразили свое мнение комментаторы.