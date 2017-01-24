Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой

Обидчик Примадонны отлично пропиарился на скандале. Он стал медийной персоной и переплюнул иных артистов.

Третью неделю не утихает скандал, который разгорелся после появления в интернете петиции телезрителя из Ростова-на-Дону Вадима Манукяна. В ней он обратился к руководству "Первого канала" с просьбой пересмотреть формат новогодних "огоньков".

"То, что происходило в вашем новогоднем эфире, – это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", – говорится в обращении.

Российские звезды решили, что это камень в огород Аллы Пугачевой и встали на ее защиту. Вскоре появилась и петиция противоположного содержания: "Мы, нижеподписавшиеся, просим не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны. Алла Пугачева – ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны. Требования в духе "убрать Пугачеву из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной".

В свою очередь Примадонна выложила ролик, где видны только ее тапки. "Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, – попросила она сторонников. – Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело". Артисты из ближайшего круга поспешили угодить ей: бывший муж со товарищи решил поддержать флешмоб – ролики с тапками записали Николай Басков и Яна Рудковская.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 1:23 PST

Тем временем автор обращения переплюнул по упоминаниям в прессе всех вышеозначенных персон. Он стал раздавать СМИ комментарии и интервью, ходить на радиостанции, сниматься в телепрограммах на федеральных каналах. А 18 января побывал в Госдуме, где провел "разъяснительную работу с депутатами" по поводу своей петиции.

"Многие ее подписали, кто не знал – узнали. Фракция КПРФ теперь точно о ней знает. Познакомился с режиссером Владимиром Бортко, который снял фильм "Собачье сердце". Перекинулись парой слов с Геннадием Зюгановым. Он признал, что соцсети способны творить чудеса и приводить к победе", – сообщил Манукян.

Словом, блогер из Ростова-на-Дону стремительно усиливает свою медийную активность. Он использует реакцию известных людей на петицию и тут же публично отвечает на критику со стороны Константина Эрнста, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, капитализируя свой успех.

Говорят, это третья попытка Манукяна стать медийной персоной. Просьбы назначить российскому премьеру Дмитрию Медведеву зарплату в 15 тысяч рублей, а депутатам – МРОТ, можно сказать, остались незамеченными (они собрали 8,5 тысяч и 30 тысяч подписей). А вот последнюю инициативу за две недели одобрили 167 тысяч сограждан. В итоге никому не известный человек стал звездой. Это так называемая технология взрывного пиара: садишься на хвост артисту, ругаешь его на чем свет стоит – и вот ты уже и в телевизоре, и в Госдуме.