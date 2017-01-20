"Огонек" с Пугачевой побил рекорд

Каждый четвертый россиянин предпочел встретить Новый год в компании с Примадонной. Так что критика, звучащая с начала года. кажется странной.

Можно сколько угодно ругать новогодние телеконцерты, критиковать опостылевших артистов, плеваться от вида раскачивающихся в кадре рук и бокалов с лимонадом. Но есть цифры, с которыми не поспоришь. А они говорят, что 1 января в первый час после полуночи 26,7% россиян старше 18 лет с включенным телевизором смотрели "Первый канал", 26,9% – "Россию 1". Это больше, чем годом ранее – 26% и 26,6% соответственно. Именно такие данные медиаисследований приводит газета "Коммерсантъ".

Возникает вопрос: кто эти 26 с лишним процентов зрителей и где они живут. В десяти тысячах российски семей установлены так называемые ТВметры – приборы, фиксирующие, какие программы и сколько по времени смотрят в данной семье. Соотношение женщин, мужчин и детей разных возрастов, а также людей с различным уровнем достатка в выборке такое же, как и по всей стране. Получается такая микромодель вкусов россиян. Результаты исследования отражают телевизионные привычки и предпочтения жителей страны в возрасте от 4 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек, за исключением Калининграда.

"Первый канал" получает информацию о пристрастиях телезрителей и из собственной Службы телевизионных измерений – 80 операторов с утра до вечера звонят на случайные номера и опрашивают около 14 тысячи человек. Полученные данные представляют особый интерес с точки зрения развития телевизионного и рекламного рынка. Ведь рейтинг – телевизионная валюта. От него зависит, сколько будет стоить рекламное время на телеканале во время той или иной телепередачи.

Согласно данным исследований Mediascope, которые привел "Коммерсантъ", у последнего новогоднего шоу на "Первом" было 69% зрителей старше 45 лет. И только 20% людей в возрасте 30–45 лет смотрели новогодний телеконцерт. "Занимаясь исследованиями аудитории, мы понимаем, что системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+. У людей 45+ есть свои традиционные пристрастия и те люди, которых они считают своими героями новогодней ночи. За счет 20-летних исследований, мы выяснили, что молодая аудитория, которая говорит “да, это отстой, мы смотреть не будем”, эти программы и не смотрит. Не потому что отстой, а потому что новогодняя ночь проводится другим способом. В компании, в прогулках по заснеженном городу, а вовсе не у телевизора", – заявил в онлайн-шоу "ОК на связи!" генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.