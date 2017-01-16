Будущее младших детей Аллы Пугачевой предопределено

Певица уверена в продолжении творческой династии. И уже сегодня приучает своих отпрысков к известности.

В семье Аллы Пугачевой почти все поют – дочь, старший внук, бывший зять, бывшая свекровь со свекром, прежний и нынешний мужья. Было бы странно, если бы младшие дети певица – трехлетние Лиза и Гарри – не проявляли артистических талантов. Они хоть и суррогатные, но творческие гены дают о себе знать!

Говорят, супруг Примадонны юморист Максим Галкин собирается показать своих детей в шоу Первого канала "Лучше всех!", в котором блистают дети со всей страны. В том числе, и из звездных семей, как было, например, с дочерью актрисы Людмилы Максаковой Люсей или сыном бывшей участницы группы "Стрелки" Анастасии Ковалевой Тимофеем.





Правда, Максим Галкин хочет избежать пересудов, что-де пристроил своих чад по блату. Это особенно опасно, ели учесть тот негатив, которые в последнее время свалился на главную эстрадную пару страны – народ возмущается, что Пугачевой и Галкина, якобы, слишком много, что пора, мол и честь знать. Поэтому Гарри и Лиза будут участвовать в отборе для участия в "Лучше всех!" на общих основаниях. Им придется пройти довольно сложное предварительное испытание, которое каждому желающему предлагают редакторы и продюсеры. И только если, по их оценке, дети окажутся талантливыми и интересными, Максим Галкин решится на участие своих наследников в проекте детских талантов.

Ну а пока Алла Пугачева на своей странице похвасталась тем, какие ее Гарри и Лиза музыкальные, какие одаренные, какие ритмичные. Прежде их за чувство музыки хвалили в детском саду, а теперь и вся страна смогла это оценить. И смотреть на счастливых малышей – одно удовольствие!

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 15 2017 в 1:53 PST

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 15 2017 в 1:56 PST

"Господи, до чего же Гаррик на Максима Александровича похож!", " Гениальные родители – потрясающие дети", "Паренек-то, тоже молодчина, от сестрички не отстает, даже и не знаю у кого лучше получилось. Таланты, что сказать", "Дуэтом с сестричкой будут выступать, она блондинка, он брюнет", – умиляются фанаты в комментариях к роликам.

