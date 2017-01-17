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Резник об "огоньках" с Пугачевой: Это кощунство!

Илья Резник, Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Знаменитый поэт-песенник возмущен новогодними телеконцертами. Он cправедливо назвал их "шабашем".
прочитано 2860 раз

Илья Резник написал для Аллы Пугачевой множество хитов, включая "Делу время", "Без меня", "Старинные часы", "Балет", "Три счастливых дня". Поэтому он с профессиональным интересом смотрел новогодние "огоньки", в том числе и с участием Примадонны на "Первом канале". Да и просто посмотреть на артистов в их теперешнем состоянии любопытно.

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Но то, что в новогоднюю ночь Резник увидел в эфире, его очень огорчило. "Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной кощунственным, – вздыхает легендарный поэт. – Во времена СССР все новогодние "огоньки" были событием. Все ждали встречи с любимыми артистами, космонавтами, спортсменами. Именно в новогоднюю ночь все исполнители показывали премьеры песен, держа их в тайне весь год".

"Но в этом году для меня не было новогодних праздников. Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни", – уверен Резник.

Он понимает телезрителей, у которых эти "огоньки" вызвали возмущение и даже вынудили составить петицию в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста с просьбой поменять программу новогоднего эфира в 2018 году. "Я понимаю возмущение граждан и их петиции, чем они вызваны, – говорит Илья Резник. – Разбился самолет с ансамблем Александрова, который летел в Сирию поздравлять наших военных, в полном составе, но об этом – ни слова в новогоднюю ночь. Для меня и моей семьи это – личное горе. Я многих погибших знал лично, и я не мог радоваться все эти бесконечные праздничные дни", – цитирует Резника портал Sobesednik.ru.

Автор: Иван Губкин17 января 2017, 17:50
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