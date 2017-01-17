Резник об "огоньках" с Пугачевой: Это кощунство!

Знаменитый поэт-песенник возмущен новогодними телеконцертами. Он cправедливо назвал их "шабашем".

Илья Резник написал для Аллы Пугачевой множество хитов, включая "Делу время", "Без меня", "Старинные часы", "Балет", "Три счастливых дня". Поэтому он с профессиональным интересом смотрел новогодние "огоньки", в том числе и с участием Примадонны на "Первом канале". Да и просто посмотреть на артистов в их теперешнем состоянии любопытно.

Но то, что в новогоднюю ночь Резник увидел в эфире, его очень огорчило. "Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной кощунственным, – вздыхает легендарный поэт. – Во времена СССР все новогодние "огоньки" были событием. Все ждали встречи с любимыми артистами, космонавтами, спортсменами. Именно в новогоднюю ночь все исполнители показывали премьеры песен, держа их в тайне весь год".

"Но в этом году для меня не было новогодних праздников. Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни", – уверен Резник.

Он понимает телезрителей, у которых эти "огоньки" вызвали возмущение и даже вынудили составить петицию в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста с просьбой поменять программу новогоднего эфира в 2018 году. "Я понимаю возмущение граждан и их петиции, чем они вызваны, – говорит Илья Резник. – Разбился самолет с ансамблем Александрова, который летел в Сирию поздравлять наших военных, в полном составе, но об этом – ни слова в новогоднюю ночь. Для меня и моей семьи это – личное горе. Я многих погибших знал лично, и я не мог радоваться все эти бесконечные праздничные дни", – цитирует Резника портал Sobesednik.ru.